Футболисты "Сочи" одержали волевую победу над "Рубином"

В матче третьего тура чемпионата России по футболу "Сочи" переиграл "Рубин" - 3:2.

Счет в матче был открыт лишь в конце первой половины встречи. После передачи новичка сочинцев Жоаозиньо отличился Миха Мевля.

Во втором тайме команды заиграли куда результативнее. Впрочем, до 68-й минуты встречи на табло сохранялся счет 1:0. Однако затем Тимофей Маргасов сбил в своей штрафной Хвичу Кварацхелию и Иван Игнатьев реализовал пенальти - 1:1. Прошло менее десяти минут, а гости уже вышли вперед. Денис Макаров завершил атаку своих партнеров - 1:2.

Сочинцам удалось отыграться на 85-й минуте. Многоопытный Кристиан Нобоа коронным ударом со штрафного положил мяч точно в дальний от вратаря угол - 2:2. А в компенсированное ко второму тайму время хозяева вырвали победу. После передачи Нобоа со штрафного отличился Иван Миладинович.

После трех туров в активе "Рубина" осталось одно очко, а "Сочи" после двух ничьих одержал первую в новом сезоне победу.