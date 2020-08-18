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18.08.2020 21:02
Рубрика: Культура

Кинофестиваль SIFFA 2020 в Сочи посетят известные британские актрисы

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи Международный российско-британский открытый кинофестиваль SIFFA (Sochi International Film Festival and Awards) 2020 планируют посетить известные британские актрисы - Дэбби Арнольд и Ди Андерсон. Об этом "РГ" рассказала президент кинофестиваля Любовь Балагова-Кандур.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Дэбби Арнольд - самая известная актриса телесериалов в Британии, а Ди Андерсон принадлежит к кинодинастии - ее мама известная актриса Сильвия Андерсон, - отметила она. - Кроме того, на кинофестиваль приедет Наталья Иванова, продюсер фильмов Веры Глаголевой. Жюри возглавит народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко.

Мероприятие планирует посетить Стивен Мао, исполнительный продюсер короткометражного фильма "Кожа", который в прошлом году получил "Оскар". На его счету еще такие ленты, как "Воспитательница", "Человек, который спас мир" и другие.

Кстати, оценивать документальные фильмы в жюри пригласили обозревателя "РГ" Сусанну Альперину.

- Более 45 стран уже прислали свои киноработы, - рассказала Любовь Балагова-Кандур. - В этом году в конкурсе будет задействовано такое же количество участников, как обычно. В конкурсе полнометражного кино - от 10 до 12 лент, в документальном - семь-восемь, в коротком метре - столько же.

Также жюри оценит кино, снятое на камеру мобильное телефона, внеконкурсные и детские фильмы.

Кстати

Международный кинофестиваль SIFFA состоится в восьмой раз. В этом году он празднует пятилетие со дня рождения в Сочи. SIFFA проводится два раза в год - в Сочи и Лондоне. Лондонский SIFFA UK перенесен на февраль 2021 года, а в Сочи пройдет с 3 по 7 ноября в обычном режиме.

В регионах Культура Кино и ТВ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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