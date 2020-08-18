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18.08.2020 22:30
Рубрика: Спорт

"Краснодар" обыграл "Арсенал" в третьем туре РПЛ

Текст: Максим Домчев

В матче третьего тура РПЛ "Краснодар" переиграл тульский "Арсенал" - 2:0.

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Краснодарцы после поражения от "Локомотива" горели желанием победить в домашнем матче против "Арсенала", который в нынешнем сезоне набрал всего одно очко. Уже в первом тайме хозяева открыли счет.

На 35-й минуте встречи Сергей Петров смог распечатать ворота гостей. Больше голов в первой половине встречи не было. Второй гол был забит на 66-й минуте Маркус Берг вышел один на один и поразил ворота.

Событием стало возвращение на поле шведского полузащитника Виктора Классона, пропустившего из-за травмы почти 15 месяцев.

В другом матче тура "Тамбов" на своем домашнем стадионе в Саранске со счетом 1:0 переиграл "Химки".

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