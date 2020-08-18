На Кубани задержали подозреваемого в покушении на убийство школьницы

Следователи Анапы возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего иностранца, которого подозревают в покушении на убийство 12-летней девочки (часть 3 статьи 30, пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, днем 18 августа девочка с подругой шли в библиотеку, расположенную в 12 микрорайоне Анапы. Мужчина, считают правоохранители, напал на школьницу и нанес ей удары ножом в спину и живот, после чего скрылся. Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи госпитализировали девочку, ей сейчас оказывают необходимую помощь. По имеющимся данным, вторая девочка не пострадала.

В кратчайший срок подозреваемого удалось задержать. Сейчас с ним работает следователь, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливается мотив преступления. В отношении мужчины будет назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы.