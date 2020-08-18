В Калмыкии завершилась стригальная кампания. Как сообщили в минсельхозе республики, острижено более 1,2 миллиона овец и получено 3 800 тонн шерсти. Это, кстати, на 30 тонн больше, чем в прошлом году. Но поводов для радости пока немного, ведь главной проблемой для калмыцких животноводов остается цена, по которой можно продать это сырье.

Цена на шерсть давно идет на спад, а из-за эпидемии коронавируса в 2020 году и вовсе обвалилась. Причем это касается как мирового рынка, так и внутреннего.

Еще перед началом стригальной кампании было ясно, что затраты на производство не окупятся. В некоторых хозяйствах себестоимость килограмма тонкорунной шерсти достигает 160 рублей. Были времена, когда за килограмм давали 280 - 290 рублей, теперь животноводы вспоминают о них, как чем-то нереальном. Тогда удавалось получить неплохую прибыль, но "золотой" период давно остался позади. Если в прошлом году выращивать овец для получения шерсти было невыгодно, то в этом даже говорить не о чем.

- С 2019-го цены на тонкорунную шерсть снизились в два-три раза. Год назад за килограмм шерсти давали хотя бы по 140 - 150 рублей. Теперь многие животноводы вынуждены продавать ее по 60 рублей за килограмм. А что делать? Представьте, в какой ситуации оказывается крупное хозяйство с большим объемом производства. Где держать тонны шерсти? Разумеется, ее отдают по той цене, которую предлагает рынок, - объясняет главный специалист отдела животноводства и племенного дела минсельхоза Калмыкии Арлтан Эрдниев.

Животноводы рады уже тому, что шерсть хотя бы начали принимать. Ведь из-за коронавируса некоторые фабрики вовсе перестали закупать сырье. Сейчас покупатели появились, но упавшие цены не подняли.

В основном калмыцкая шерсть продается в Нижегородскую область и Екатеринбург. Республика начинает искать и прямой выход на зарубежный рынок. Интерес к калмыцкой шерсти, например, уже проявили белорусские партнеры. Но за границей к шерсти предъявляют высокие требования, которые может удовлетворить продукция не всякого производителя. А конкуренция при низком спросе повысилась ощутимо. Некоторых калмыцких овцеводов, правда, еще спасают давние связи и заключенные до пандемии и ограничительных мер контракты.

- Мы уже отгрузили свою продукцию на фабрику в Нижегородской области, с которой работаем шесть лет. Еще до эпидемии получили предоплату и на днях отправили последнюю партию товара. Оговоренная цена небольшая, 90 рублей за килограмм, но это все-таки не 60 рублей. Впрочем, у нас шерсть довольно высокого качества, и уже упакованная, - говорит гендиректор известного калмыцкого племзавода Санал Мухараев.

А вот на рынке низкокачественной нетонкорунной шерсти, которую предлагают не племенные хозяйства, где ведется селекция, а обычные калмыцкие фермеры с небольшим поголовьем, ситуация и вовсе плачевная. Стоимость такой продукции начинается от пяти рублей за килограмм.

Как объясняют эксперты, мировой рынок шерсти имеет свои особенности. Законодателем цен на нем является Австралия, а основным потребителем - Китай.

- Последние годы именно в Китае перерабатывается 80 процентов всей мировой шерсти (шесть миллионов тонн). По этому рынку сильно ударила и пандемия, и торговая война с США, и, разумеется, снижение доходов потребителей. Все-таки вещи из натуральной качественной шерсти - это дорогой товар. Причем сама по себе шерсть может стоить немного, но ее сортировка, мойка, обезжиривание и дальнейшая переработка - процесс затратный. Некоторые южноамериканские компании даже делают на этом неплохой бизнес: они покупают шерсть за рубежом, перерабатывают ее и выгодно продают уже готовые топс и шерстяную нить. Но, как правило, расходы переработчиков шерсти за рубежом частично субсидирует государство. Кроме того, для них предусмотрено льготное кредитование, - рассказывает руководитель крупной компании, занимающейся продажей шерсти на российском и зарубежном рынке, Сергей Пузанов.

Еще одна проблема заключается в том, что Китай, являющийся основным потребителем шерсти, входит и в число мировых лидеров по поголовью овец. Если в России насчитывается около 23 миллионов овец, то в Китае - 170. По качеству австралийская продукция - на первом месте, китайская - на втором, российская - на третьем. Раньше Китай покупал российскую шерсть, чтобы смешивать ее с австралийской для удешевления тканей, поскольку своих ресурсов не хватало. Но в условиях глобального снижении спроса китайским фабрикам достаточно собственной шерсти. Российская им уже не нужна. По мнению специалистов, в такой ситуации отечественному производителю не обойтись без государственной поддержки.

- Во-первых, необходимо ограничить импорт ширпотреба из Китая. Недавно я зашел в сетевой магазин, в котором продавались китайские шерстяные носки по 30 рублей. И это в розницу! А по какой цене их тогда закупают в Китае? Конечно, с такой продукцией нашим производителям сложно конкурировать. А во-вторых, нужно активно поддерживать не только фермерство, но и текстильные предприятия, выпускающие продукцию, которая содержит хотя бы 50 процентов шерсти. Тем более что изделия из шерсти идут, например, на нужды Минобороны, полиции, МЧС. Но при этом господдержка должна быть продуманной. Например, в Калмыкии сейчас предлагают развивать шерстомойное дело. С одной стороны, близость к производителям сырья - это плюс. Но с другой - республика испытывает серьезные проблемы с водой. Порой воды не хватает, чтобы напоить скотину, а мойка шерсти требует больших расходов ресурса. Все эти вопросы нужно продумать на государственном уровне, - считает Сергей Пузанов.