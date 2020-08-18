В Волгоградской области началась пятилетняя госпрограмма расширения рынка природного газа. Регион вошел в число пилотных. Бизнесменам, занимающимся автосервисом, и владельцам машин субсидируют до 90 процентов затрат на перевод транспортных средств на метан.

В регионе будут построены газозаправочные станции. Общая сумма финансирования из федерального бюджета в Волгоградской области составляет 236 миллионов рублей.

- Каждый год программа предусматривает 40 миллионов рублей на компенсацию затрат индивидуальным предпринимателям, которые делают скидки автовладельцам при переводе авто на компримированный газ, - говорит руководитель сектора энергосберегающих технологий Волгоградского центра энергоэффективности Игорь Брызгалин. - В ней участвует шесть сервисных центров в Волгограде и Волжском. Им возвращают около 60 процентов стоимости оборудования. И еще 30 процентов - это компенсация по маркетинговой программе энергетической компании в виде бонусов на закупку метана на станциях. Приобретаете 20 кубов газа - десять вам бесплатно.

Алгоритм для автомобилистов такой: обратиться в центр энергоэффективности, где информируют, какие фирмы предоставляют услугу. Некоторые специализируются на грузовиках, некоторые - на легковушках. Используется итальянское, китайское, польское и отечественное оборудование. Компании сами подают заявление на согласование конструктивных изменений в ГИБДД.

- Мы раньше переводили автомобили только на пропан, но последние восемь лет еще и на метан, который намного чище. С метаном редукторы и форсунки могут прослужить семь лет без ремонта. С пропаном редукторы ремонтируются раз в год. Сама установка дорогостоящая. Сейчас государство может помочь. Последний месяц каждый день раздаются звонки, все интересуются, - рассказывает директор фирмы автосервиса Константин Ярошенко. - У каждой машины есть свои технические особенности. Есть моторы более сложные, с непосредственным впрыском. Тогда оборудование дороже, чем для обычного атмосферного мотора.

Средняя цена оборудования - около 70 тысяч рублей. Размер субсидии зависит от типа машины. За автомобиль массой до 1800 килограммов полагается 27 тысяч рублей, за магистральный тягач - 147 тысяч.

Эксперты утверждают, что с оборудованием должного качества использование метана более безопасно, чем заправка бензином. Нужно лишь вовремя, после каждых 10 тысяч километров пробега, проходить техосмотр.

Некоторые автолюбители опасаются, что использование газа ведет к перегреву мотора. При больших оборотах двигателя, работающего на газе, температура внутри цилиндра действительно выше. Но, как только достигается определенная скорость, происходит переключение на бензин. Специалисты отмечают, что исправная машина на метане прослужит на 10 - 15 процентов дольше, чем на жидком топливе.

Установка газомоторного оборудования возможна на все модели. Хотя есть автомобили, для которых такое переоснащение не рекомендовано, например, некоторые модели "ситроена". Но все российские машины можно перевести на метан. Единственный минус - это большой баллон, который занимает значительную часть багажника. Считается, что природный газ невозможно подделать и испортить некачественными добавками. Стоит он дешевле бензина. И это топливо достаточно экологично, что важно для больших городов. Практически все волгоградские автобусы уже работают на газе.

На автомобиль российского производства установка оборудования занимает восемь часов, на иномарку - два-три дня.

- У меня была машина с расходом топлива 12 литров на 100 километров. Когда поставил метан, экономия получилась больше чем в два раза, - поделился опытом волгоградец Дмитрий Бугаев. - При управлении разница практически не заметна. Через каждые восемь тысяч километров меняю фильтры. Я поставил оборудование, и мне дали карточку на скидку при приобретении метана. Получалось, что километр обходился в рубль. На карточке было 25 тысяч рублей, я ее прокатал за год. Если большие пробеги, то есть смысл переходить на газ. На сэкономленные деньги можно купить что-нибудь для семьи. Если раз в месяц на дачу ездите, то оно того не стоит. Вот таксисты по 250 - 300 километров в день наматывают. У них переоснащение окупится за полгода, а потом газ на них начнет работать.

Сдерживающим фактором может быть отсутствие инфраструктуры. На сегодня в крупнейших городах региона 14 компрессорных станций, из которых лишь девять общедоступные (остальные - на газпромовских предприятиях). Действует еще два передвижных заправщика. Но строительство идет. В этом году запланировали ввести еще четыре АЗС: две в областном центре и по одной в Камышине и Волжском. Далее будут делать ежегодно по пять станций. И к 2024 году в Волгоградской области должно стать уже 40 заправок.

- Из года в год транспорта, который заправляется газом, становится больше. Среднесуточное количество - 700 - 750 автомобилей. В прошлом году было 600 - 650, - рассказал начальник станции Алексей Прокопцев. - Среднесуточная реализация газа - 27 тысяч кубометров. Мы принимаем бонусные карты, которые дают участникам программы. Наша станция работает с 1988 года. Тут немецкое оборудование, его не меняли, но справляется пока.

Тем временем

На прошлой неделе на АЗС в Тракторозаводском районе Волгограда взорвалась цистерна с газом. Пострадали 12 человек, среди которых четверо - сотрудники МЧС. Водитель машины попал в реанимацию.

- Там заправляли пропан-бутановую смесь. Она взрывоопасна, хранится в жидком виде при определенном давлении. Если происходит разгерметизация, появляется опасность взрыва, особенно при взаимодействии с воздухом. На пропановых заправках смесь хранится в резервуарах по 25 - 100 кубов. Пропан-бутановая смесь накапливается в низинах. А метан летуч. Он не хранится, его получаем из сети газопотребления населения. Соответственно, природный газ безопаснее, - прокомментировал Игорь Брызгалин.