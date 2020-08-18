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18.08.2020 16:13
Рубрика: Власть

В Адыгее сэкономили при заключении госконтрактов 500 млн рублей

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Сегодня на планерном совещании Кабинета министров РА глава Адыгеи Мурат Кумпилов заслушал информацию о реализации в регионе нацпроектов и госпрограмм.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

По данным заместителя руководителя администрации главы и правительства РА Саниет Хотко, контрактация по нацпроектам за последнюю неделю выроста и достигла 91,6 процента. Экономия по заключенным контрактам превысила 500 миллионов рублей.

"Мы должны иметь четкую информацию с мест, чтобы вовремя исключать риски недостижения показателей в данной сфере. Созданное управление по реализации нацпроектов совместно с руководителями профильных министерств и главами муниципалитетов должно ответственно подходить к вопросам эффективного использования бюджетных средств и достижению соответствующих результатов", - сказал Мурат Кумпилов.

Фото: Алексей Гусев
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С информацией о текущей ситуации в отраслях выступили руководители министерств. Министр экономического развития и торговли РА Геннадий Митрофанов доложил, что индекс промышленного производства составил 108,8 процента, намечена тенденция к росту в обрабатывающей и пищевой промышленности. К аналогичному периоду прошлого года объемы производства сельхозпродукции, розничной торговли и строительства составили 98,2, 94,9 и 73,5 процента соответственно. Во многом на такие значения повлияла ситуация с коронавирусом. Глава республики поставил задачу - провести анализ и принять меры по максимальному возвращению к плановым показателям.

По информации министра сельского хозяйства РА Анзаура Куанова, в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" на следующий год отобрано четыре муниципальные заявки от Адыгейска, Красногвардейского, Майкопского и Гиагинского районов. Минсельхозом России доведено, чтобы проектирование по всем объектам программы до конца месяца было завершено.

При обсуждении вопросов в сфере медицины министр здравоохранения РА Рустем Меретуков доложил, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в текущем родилось на 167 человек больше, а смертность сократилась на 108 человек. Отмечается рост пневмоний. С коронавирусом в стационаре находится 378 человек, на амбулаторном лечении - 397. От сезонных заболеваний предстоит привить свыше 280 тысяч человек. Мурат Кумпилов поручил в рамках прививочной кампании выработать оптимальный алгоритм действий с учетом маршрутизации граждан и взаимодействия медподразделений, ответственных за данное направление.

В ходе мероприятия также были обсуждены вопросы образования, социальной политики, культуры и цифровизации. Главой Адыгеи поставлена задача по выделению 30 миллионов рублей на закупку в школы республики бактерицидных рециркуляторов воздуха. Министерству труда и соцзащиты поручено еще раз проверить обеспечение всех выплат на детей от трех до семи лет, назначенных согласно указу президента России. Министерству цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий РА совместно с сотовыми операторами предстоит внедрить систему оперативного оповещения граждан с информацией о ПЦР-анализах на коронавирус.

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