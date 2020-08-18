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18.08.2020 17:41

Ждут ли нас в офисах

Астраханские компании готовы оставить своих сотрудников на удаленке
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Экономика Юга России № 182(8236)
Многие астраханские предприниматели научились во время карантина работать онлайн и, несмотря на отмену ограничений, не спешат выходить из Сети. Становится популярной смешанная форма занятости: часть сотрудников возвращается в кабинеты, а часть по-прежнему трудится дома. Как долго сохранится удаленка и кому она больше выгодна, работникам или компании, разбирался корреспондент "РГ".

- В период самоизоляции мы полностью перешли на удаленку, а когда ввели послабления, установили график дежурства: один из сотрудников раз в неделю выходит в офис, чтобы, к примеру, оформить документы или выполнить другую работу, требующую личного присутствия. Такой режим у нас сохранится до 1 сентября, а осенью будем работать офлайн через день, чтобы одновременно в офисе не находилось много людей, - объясняет гендиректор технопарка Fabrika Нармина Велиева.

Фото: bukharova / istock
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По ее словам, некоторые сложности организации онлайн-работы были только в первую неделю самоизоляции. Но компания быстро наладила управленческий контроль, обязав сотрудников направлять начальству отчеты о сделанном за день, и все пошло на лад.

- Мы поняли, что прекрасно работаем на удаленке и можем трудиться так и дальше. Но многим клиентам нужны очные встречи, а часть сотрудников призналась, что им неудобно работать дома. У кого-то нет условий, а кому-то сложно вовремя проснуться, организовать рабочее место, определить, с кем оставить маленьких детей. Но все же 70 процентов персонала довольны удаленным графиком, у некоторых даже увеличилась производительность.

В технопарке отмечают небольшое падение доходов, но это связано не с удаленной работой сотрудников, а с задержкой поступлений от резидентов, которые начали испытывать трудности с оплатой аренды.

- Роста доходов нет, есть небольшое, процентов на десять, падение, но оно некритическое, - констатирует Нармина Валиева.

По словам гендиректора ИТ-компании WireGeo Константина Артемьева, после карантина на удаленке осталось примерно 50 процентов персонала, форсировать их возвращение в офис бизнесмен не планирует, да и сами работники в кабинеты не стремятся. Однако, по его мнению, оценивать выгоду онлайн-труда еще рано, должно пройти как минимум полгода.

Фото: iStock
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- Для работы мне нужен только компьютер, потребности приходить в офис я не испытываю, дома мне комфортно, - говорит сотрудница компании WireGeo Ксения Дорошенко. - Хотя сначала было сложно, я отвлекалась на родных и домашние дела. Но сейчас в семье четкое расписание: завтрак, обед, ужин и вечернее время - вместе, а в остальные часы все знают, что меня отвлекать нельзя. Я не трачу время на дорогу, не ломаю голову над тем, куда пристроить ребенка, который сейчас на каникулах.

- Переход в онлайн нам дался очень тяжело, новый режим пришлось организовывать за три ночи, - вспоминает владелица школы английского языка Victory school Екатерина Кузнецова. - До этого у нас все было налажено: два офиса в собственности, 500 учеников в год, и тут как снег на голову карантин. Конкурировать со школами, которые изначально работали онлайн, очень сложно. Мы потеряли 40 процентов учеников: не во всех домах были компьютеры, гарнитура, веб-камеры, качественный интернет. Многих сотрудников отправили в вынужденный отпуск без содержания - людям нечем было платить. Я снизила на 30 процентов стоимость уроков, не изменив зарплат педагогам. Потеряла в прибыли, но сохранила персонал и большую часть учеников.

Наладив онлайн-обучение, предпринимательница постепенно начала получать отдачу: в школу, которая вышла в онлайн, стали записываться бывшие ученики, переехавшие в другие регионы и даже страны, и их знакомые. Екатерина набрала еще десять групп удаленно и пригласила пять новых сотрудников. Вместе они придумали новые услуги. Например, встречи English breakfast, когда ученики пьют кофе и обсуждают новости на английском языке. С помощью интернета удалось привлечь к преподаванию носителей языка.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- С 20 июля мы смогли снова работать офлайн, но решили частично остаться на удаленке, так как пандемия еще не закончилась. Онлайн-школу я хочу позиционировать как отдельный проект и задумываюсь на тем, чтобы организовать удаленные курсы по русскому языку, так как оказалось много желающих из других стран учить русский.

Выйдя из карантина, решили не прекращать онлайн-практики астраханские студии йоги. Например, создатель Yoga-Sfera Павел Шишов, вернув офлайн-практики, оставил и занятия по ZOOMу, которые он регулярно вел во время карантина. Дважды в неделю всем желающим приходит ссылка, перейдя по которой они попадают в виртуальную студию. Сидя напротив экрана ноутбука, астраханцы делают асаны, а Павел следит, чтобы упражнения выполнялись правильно.

- Онлайн-занятия удобны. Сейчас подключаются астраханцы, которые переехали в другие города, - говорит Павел Шишов. - За онлайном будущее, хотя технологии, конечно, будут шлифоваться и улучшаться.

Организатор школы швейного бизнеса "Золотой портной" Ирина Артамонова решила полностью перейти в онлайн.

- У меня уже была набрана группа, с которой я начала заниматься до ограничений, - рассказывает Ирина. - Когда возможности встречаться лично не стало, я принялась записывать видеоуроки. За время пандемии я обучила несколько потоков: были ученицы из Санкт-Петербурга, Москвы, Алматы, Нижневартовска, Ялты и других городов. В итоге сейчас я полностью отказалась от офлайновых занятий.

Кстати

Для поддержки предпринимателей, которые остались в онлайне, астраханский центр "Мой бизнес" при минэкономразвития предложил новые услуги. Здесь помогут зарегистрироваться на электронных торговых площадках, проконсультируют по юридическим вопросам, организуют фотосьемку продукции, снимут видеоролик, разработают сайт.

- Времена меняются, техники продаж тоже: мы готовы предоставить всем заявителям возможность пройти обучение, чтобы разобраться в механизмах e-commerce, - сообщил руководитель центра Данила Ивашкович.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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