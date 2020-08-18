В Краснодаре появились "географические" трамваи и 45-я параллель

Новости

В Сирии погиб российский генерал 19:11
Большой театр откроет балетный сезон внеплановой премьерой 19:09
В Тюмени нашли коронавирус у кошки 19:09
Более 200 образцов военной продукции представит Беларусь на "Армии-2020" 19:07
День города в Москве состоится 5-6 сентября 19:06
МВД Беларуси не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть 19:04
Собянин: Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на 2021 год 18:58
США не откроют границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября 18:52
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву 18:46
Министры обороны России и США провели телефонные переговоры 18:28
Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали 18:16
Украина не пустила юного певца на детское "Евровидение" из-за советской песни 18:02
Лукашенко назвал действия координационного совета попыткой захвата власти 18:01
"Барселона" объявила об уходе спортивного директора Абидаля 17:51
Посол РФ: Чем спокойнее в Беларуси, тем спокойнее нам 17:11
Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси 17:07
Названа цена на российский электрокар ZETTA. Он оказался дороже, чем обещали 17:00
В Ингушетии у боевиков найден пистолет убитого бойца Росгвардии 16:47
Четыре спортивные зоны создадут в парке у Северного речного вокзала 16:40
МВД: Участник протестов в Минске погиб под колесами автомобиля 16:28
Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль 16:27
Более 200 арт-галерей смогут получить субсидии от правительства Москвы 16:17
Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг Little Big 15:47
В Ингушетии спецназ ликвидировал двух вооруженных боевиков 15:43
Ловрен отметил ужасный английский Дзюбы 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 18:01
Рубрика: Культура

В Краснодаре появились "географические" трамваи и 45-я параллель

Текст: Анна Юркова
В столице Кубани в честь 175-летия Русского географического общества 18 августа начали курсировать три необычных трамвая, в которых можно узнать об истории открытий и знаковых экспедициях.

Вагоны легко различить в общем потоке транспорта - борта оформлены портретами русских путешественников: Грумм-Гжимайло, Пржевальского, Семенова-Тянь-Шанского. Просветительский социальный проект подготовлен региональным отделением Русского географического общества совместно администрацией Краснодара.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Русское географическое общество отметит свое 175-летие

- В крае к юбилею Русского географического общества проводится триста мероприятий. И наша главная цель - привлечь внимание простых жителей к наследию выдающихся русских ученых, путешественников, исследователей. "Географические трамваи" позволяют выйти в городскую среду, ведь только за прошлый год семь таких вагонов, курсировавших на четырех маршрутах, перевезли около 70 миллионов пассажиров, - подчеркнул председатель краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка.

Каждый вагон посвящен выдающимся путешественникам. В частности, трамвай русского исследователя Северного Урала Эрнста Гофмана снабжен оригинальными этнографическими зарисовками, а вагон путешественника Григория Грумм-Гржимайло украшают нигде не публиковавшиеся ранее его экспедиционные материалы из золотого фонда РГО.

Отдельный трамвай посвящен уникальному географическому расположению Краснодара - мало кто знает, что столица Кубани находится на 45-й параллели северной широты (равноудаленной от полярного круга и экватора) вместе с Миннеаполисом, Оттавой, Турином, Вероной, Бордо. В будущем в нем планируют запустить аудио-гид, чтобы поездка превратилась в необычную экскурсию. Одна из остановок - как раз на улице Захарова, где торжественно открыли скульптуру "45-я параллель".

Композиция установлена по инициативе Краснодарского регионального отделения РГО совместно с одной из крупных продовольственных компаний Кубани при поддержке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края. В реализации проекта участвовало более полусотни специалистов в самых разных областях. Так, автором географического знака является уральский скульптор Александр Рябов, отливали композицию на литейном заводе в Челябинске, золотые надписи наносили в художественной мастерской Алексея Пичурина, архитекторами проекта выступили: Юрий Рысин, Александр Лащенков и Сергей Клишин.

Путин поздравил РГО с юбилеем

- Монумент состоит из 49 частей, которые соединены болтами изнутри. Признаюсь, геометрические правильные формы отливать куда сложнее, чем анатомию, потому что трудно предсказать поведение металла. Но, тем не менее, с задачей справились за несколько месяцев, - делится гендиректор "Краснодар-горобустройство" Георгий Захарян.

Как известно, 45-ю параллель называют еще "золотой серединой Земли". Считается, что именно на этой параллели самый благоприятный климат на планете.

Тем временем

В Кавказском биосферном заповеднике 20 августа выпустят два переднеазиатских леопарда - самца Кодора и самку Лаба. Животные выращены в сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе и успешно прошли подготовку к самостоятельной жизни в дикой природе. Мероприятие приурочено к 175-летию Русского географического общества, которое стоит у истоков создания заповедного дела в России. 

В регионах Культура Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар РГ-Фото

Главное сегодня

Путин получил в подарок от Сечина бутылку с премиальной нефтью
В июле у россиян стало резко больше "свободных денег"
Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали
Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
За сутки в России подтверждено 4748 случаев COVID-19 в 83 регионах
Как правильно смотреть, понимать и снимать сериалы
Фестиваль "Золотая маска" открыл продажу билетов на конкурсные спектакли