В Краснодаре появились "географические" трамваи и 45-я параллель

В столице Кубани в честь 175-летия Русского географического общества 18 августа начали курсировать три необычных трамвая, в которых можно узнать об истории открытий и знаковых экспедициях.

Вагоны легко различить в общем потоке транспорта - борта оформлены портретами русских путешественников: Грумм-Гжимайло, Пржевальского, Семенова-Тянь-Шанского. Просветительский социальный проект подготовлен региональным отделением Русского географического общества совместно администрацией Краснодара.

- В крае к юбилею Русского географического общества проводится триста мероприятий. И наша главная цель - привлечь внимание простых жителей к наследию выдающихся русских ученых, путешественников, исследователей. "Географические трамваи" позволяют выйти в городскую среду, ведь только за прошлый год семь таких вагонов, курсировавших на четырех маршрутах, перевезли около 70 миллионов пассажиров, - подчеркнул председатель краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка.

Каждый вагон посвящен выдающимся путешественникам. В частности, трамвай русского исследователя Северного Урала Эрнста Гофмана снабжен оригинальными этнографическими зарисовками, а вагон путешественника Григория Грумм-Гржимайло украшают нигде не публиковавшиеся ранее его экспедиционные материалы из золотого фонда РГО.

Отдельный трамвай посвящен уникальному географическому расположению Краснодара - мало кто знает, что столица Кубани находится на 45-й параллели северной широты (равноудаленной от полярного круга и экватора) вместе с Миннеаполисом, Оттавой, Турином, Вероной, Бордо. В будущем в нем планируют запустить аудио-гид, чтобы поездка превратилась в необычную экскурсию. Одна из остановок - как раз на улице Захарова, где торжественно открыли скульптуру "45-я параллель".

Композиция установлена по инициативе Краснодарского регионального отделения РГО совместно с одной из крупных продовольственных компаний Кубани при поддержке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края. В реализации проекта участвовало более полусотни специалистов в самых разных областях. Так, автором географического знака является уральский скульптор Александр Рябов, отливали композицию на литейном заводе в Челябинске, золотые надписи наносили в художественной мастерской Алексея Пичурина, архитекторами проекта выступили: Юрий Рысин, Александр Лащенков и Сергей Клишин.

- Монумент состоит из 49 частей, которые соединены болтами изнутри. Признаюсь, геометрические правильные формы отливать куда сложнее, чем анатомию, потому что трудно предсказать поведение металла. Но, тем не менее, с задачей справились за несколько месяцев, - делится гендиректор "Краснодар-горобустройство" Георгий Захарян.

Как известно, 45-ю параллель называют еще "золотой серединой Земли". Считается, что именно на этой параллели самый благоприятный климат на планете.

Тем временем

В Кавказском биосферном заповеднике 20 августа выпустят два переднеазиатских леопарда - самца Кодора и самку Лаба. Животные выращены в сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе и успешно прошли подготовку к самостоятельной жизни в дикой природе. Мероприятие приурочено к 175-летию Русского географического общества, которое стоит у истоков создания заповедного дела в России.