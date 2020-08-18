В Волгограде преступника осудили за убийство 18-летней давности

Волгоградский областной суд приговорил гражданина одной из стран ближнего зарубежья к 20 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Такое наказание назначили за преступление, совершенное 18 лет назад.

Установлено, что в марте 2002 года иностранец приехал в Котельниково из Иркутска. Он попросился на ночлег в один из домов. 84-летний хозяин предложил ему вынести поесть, однако непрошеный гость напал на него и его 89-летнюю сестру.

Приезжий нанес старику множество ударов кочергой по голове и туловищу. Женщину он несколько раз стукнул кулаком. От полученных ранений пенсионеры скончались на месте.

После убийства виновный снял с пальца хозяйки золотое кольцо стоимостью 10 тысяч рублей.

Причастность фигуранта уголовного дела к двойному убийству установили в 2019 году благодаря результатам работы банка данных дактилоскопической информации.

Вину осужденный не признал, уверяя, что весной 2002 года еще содержался в СИЗО Иркутска. Однако эту версию обвинение опровергло, поэтому суд признал ее несостоятельной.

Отбывать срок убийца будет в исправительной колонии строгого режима.