В Волгограде скончался пострадавший при взрыве заправки водитель МЧС

В волгоградской клинике скончался старший инструктор по вождению пожарной машины Михаил Перцев, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Он получил ожоги во время тушения пожара на газовой заправке в Тракторозаводском районе 10 августа.
Вместе с тремя коллегами его госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №25 для лечения. За его жизнь медики боролись больше недели.
Михаил Перцев поступил на службу в МЧС в 2003, ему было 42 года. Семье погибшего окажут помощь.