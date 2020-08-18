В Волгограде скончался пострадавший при взрыве заправки водитель МЧС

В волгоградской клинике скончался старший инструктор по вождению пожарной машины Михаил Перцев, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Он получил ожоги во время тушения пожара на газовой заправке в Тракторозаводском районе 10 августа.

Вместе с тремя коллегами его госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №25 для лечения. За его жизнь медики боролись больше недели.

Михаил Перцев поступил на службу в МЧС в 2003, ему было 42 года. Семье погибшего окажут помощь.