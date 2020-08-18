В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали пять человек

На пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской в центре Волгограда столкнулись Toyota и пассажирский микроавтобус. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Владелец иномарки не выдержал безопасную дистанцию и врезался в маршрутку. В результате ДТП госпитализация потребовалась троим пассажирам микроавтобуса, а также 19-летнему водителю и 15-летнему подростку в легковом автомобиле.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД выяснили, что у управлявшего иномаркой гражданина нет полиса ОСАГО.

Некоторые пассажиры маршрутки отказались от медицинской помощи.