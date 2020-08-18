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18.08.2020 16:26
Рубрика: Власть

На учениях под Ростовом Ил-76 сел на грунтовый аэродром

Текст: Юрий Гаврилов
На тыловых учениях в Южном военном округе летчики отработали сложнейший элемент техники пилотирования. В Ростовской области они посадили свои машины на грунтовый аэродром.

Туда поочередно приземлились сразу несколько летательных аппаратов - тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76, штурмовик Су-25 и вертолеты. Это было сделано на тактическом фоне. То есть как бы в боевых условиях. Не случайно посадку крылатых и винтокрылых машин с воздуха прикрывала пара вертолетов Ми-24.

Фото: wikimedia.org
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В Минобороны корреспонденту "РГ" рассказали, что площадку для приземления оборудовали специалисты материально-технического обеспечения. Получился полевой грунтовый аэродром размером 2100 на 50 метров. А еще - стоянки воздушных судов. "Аэродром способен разместить до 8 самолетов оперативно-тактической авиации, 17 вертолетов армейской авиации, два самолета военно-транспортной авиации. Там оборудованы полевой склад авиационного горючего, пункт управления аэродромно-техническим обеспечением и полевой парк", - уточнили в военном ведомстве.

Если говорить в целом, то развертывание полевых аэродромов и посадка на них боевой авиации - лишь один из многочисленных эпизодов тылового учения на Юге России. Запланировано также устройство переправ и наведение железнодорожных мостов, восстановление вооружения и техники в пустынно-степной местности, обеспечение войск водой и продовольствием, многое другое.

В сентябре на территории ЮВО пройдут самые крупные в этом году стратегические командно-штабные маневры "Кавказ-20202". Учения штабов, частей и организаций материально-технического обеспечение округа - своего рода подготовка к ним. Хотя правильнее их будет назвать контролем готовности тыловиков к главному экзамену года. Отсюда - масштаб нынешних тренировок. К ним привлекают около 6 тысяч солдат и офицеров, 750 единиц техники.

По данным Минобороны РФ, будут одновременно задействованы 25 полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево - Черкессии, Крыму, на наших военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Отдельные эпизоды разыграют на 16 военных аэродромах Юга России.

"В рамках морской фазы учений будут продемонстрированы действия сил Черноморского флота по оказанию помощи аварийным кораблям и судам, а также по пополнению запасов материальных средств в море", - сообщили во вторник в военном ведомстве страны. Там уточнили, что специалисты материально- технического обеспечения во взаимодействии с армейскими частями, организациями хранения военного имущества и вооружения, а также учреждениями Росрезерва отработают свои задачи на четырех тактических учениях с дивизиями и бригадами округа.

Власть Безопасность Армия РГ-Видео

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