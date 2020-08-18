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18.08.2020 17:11

"Красностопу" - зеленый свет

Ростовский предприниматель переехал в деревню и возродил казачьи виноградники
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 182(8236)
В 2010 году предприниматель из Ростова-на-Дону Юрий Малик купил домик в деревне, чтобы иногда отдыхать там от городской суеты. И уже потом узнал, что хутор Арпачин с 1800-х годов был одним из центров казачьего виноделия, а его участок находится совсем рядом с тем местом, где два века назад был виноградник.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Бизнесмен так влюбился в этот хутор, что с тех пор ни разу не ночевал в городе и за несколько лет построил винодельню, где изготавливает вино традиционных сортов топового качества. Предприниматель признается, что ему пришлось вложить в проект все свои доходы и сбережения. Но он ни разу об этом не пожалел.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Я пригласил на работу одного из лучших виноделов-технологов, который разделяет мою любовь к напитку и прекрасно разбирается в донском вине. Казаки столетиями делали здесь вино. И мы тоже решили попробовать сделать что-то свое... Через несколько лет получили первые результаты, и сразу - напиток превосходного качества. Тогда поняли: нужно возрождать производство, делать больше и уже на более высоком уровне, - говорит бизнесмен. - Я купил еще землю неподалеку, с идеальными терруарами. Начали строить винодельню, закупать оборудование, расширять площади и наращивать производство. В общем пошло-поехало. Причем мы сразу решили заниматься исключительно традиционными для нашей местности сортами и автохтонами, которые растут только на Дону.

Собирать автохтоны приходилось буквально по крупицам. Чистые донские сорта не очень урожайные, к тому же плохо переносят болезни и холода (правда, советские технологи вывели из них несколько сотен крепких гибридов, но ни один по своим гастрономическим свойствам не подошел для изготовления хорошего вина). В общем, к началу XXI века чистой донской лозы практически нигде не осталось. Пришлось объездить всю область, заглянуть чуть ли не в каждый казачий курень и поставить на уши почти все южные институты виноделия.

И сейчас из белых сортов в Арпачине растет "алиготе", "сибирьковый", "пухляковский" и "кумшацкий", а из красных - "саперави", "цимлянский черный" и гордость донских виноделов "золотой красностоп". Виноградник занимает 28 гектаров. Это позволяет производить до 100 тысяч бутылок в год, и расширяться хозяйство дальше не будет. В торговые сети производитель тоже не идет. Доход приносит собственный магазинчик, поставки в российские рестораны и на зарубежные рынки. Прибыль наращивать будут за счет повышения качества и цены, а не за счет увеличения объема производства.

Фото: iStock
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Знатоки вина уверены: Малик поступил грамотно, выбрав местную специализацию. Обогнать Старый Свет в классических сортах вроде мерло, шардоне или пино-нуар крайне сложно. Дело не в качестве, а в раскрученности бренда. Кроме того, Ростовская область - это самый северный регион России, пригодный для промышленного виноделия. Большинство виноградников - укрывные, каждую осень кусты нужно прятать от морозов, а весной снова распаковывать, что существенно повышает себестоимость. Производить так называемый массмаркет невыгодно. А вот автохтоны - это эксклюзив. Пресыщенные ценители ищут такие вина по всему миру и готовы платить за них хорошие деньги. К слову, некоторые донские автохтоны уже продаются в бутиках Парижа и Бордо по 30 - 40 евро и раскупаются влет.

- Я давно интересовался хорошим европейским вином, но был заложником рекламы, которая навязывает миру свои вкусы. Якобы чем дороже, тем лучше. Конечно, люксовое вино качественное. Но 90 процентов его стоимости - это пиар. Сейчас мне вино гран-крю даром не нужно, - признается Юрий Малик. - На Дону идеальные терруары для местных сортов. Благодаря контрасту дневной и ночной температуры с середины августа и вплоть до сбора урожая в ягодах особая концентрация танина. Так что у нас можно производить не просто оригинальное, но и очень качественное вино.

Кстати, сама винодельня в Арпачине - произведение архитектурного искусства. Стилизованная под ростовские мануфактуры начала XX века, она построена из красного кирпича и декорирована керамикой ручной работы от Семикаракорского завода (еще одна гордость дончан). Видно, что все с "двойным пределом прочности", на века. Кроме того, большие надежды у виноделов на рост туризма.

Дон - туристам

Земля в излучинах Дона станет туристической Меккой, уверен Юрий Малик. Ведь вдоль реки есть десятки объектов, которые будут интересны путешественникам со всего мира. Не только виноградники и винодельни, но рестораны с казачьей кухней, пасеки, места для охоты и рыбалки, уникальные исторические и археологические памятники.

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