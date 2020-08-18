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18.08.2020 14:00
Рубрика: Происшествия

Челябинец похитил свою девушку, не желая с ней расставаться

Текст: Михаил Пинкус (Курганская область)

В Курганской области завершено расследование уголовного дела 18-летнего южноуральца, похитившего девушку, у которой он некоторое время проживал. Не желая расставаться с любимой, он решил силой увезти ее к себе домой, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

Фото: iStock
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- Установлено, что в июне этого года обвиняемый, не желая заканчивать отношения с девушкой, у которой проживал в городе Щучье, решил ее похитить, - пояснили в пресс-службе следственного ведомства. - Находясь в безлюдном месте и угрожая потерпевшей применением физической силы, он потащил ее в сторону автомобильной трассы "Иртыш". При этом, останавливаясь в лесу для сна, привязывал девушку к себе ремнем, чтобы она не смогла сбежать.

Добравшись на попутке до Челябинска, похититель сделал очередной привал. Воспользовалась тем, что он уснул, девушка отправилась на железнодорожный вокзал, где обратилась за помощью. Героя-любовника задержали. Вину в похищении девушки он признал полностью.

Стоит отметить, что за похищение человека с угрозой применения опасного для жизни насилии юноше грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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