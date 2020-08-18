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18.08.2020 10:10
Рубрика: Общество

Главный эпидемиолог Екатеринбурга рассказал, как победить коронавирус

Текст: Светлана Добрынина
Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, получивший звание заслуженного горожанина, занимается вопросами санитарного благополучия столицы Среднего Урала немногим менее 35 лет. В эксклюзивном интервью "Российской газете" он рассказал, были ли регионе "репетиции" борьбы с опасными инфекциями и какой ждать эффект от вакцинации.

Некоторые говорят, что естественной "репетицией" действия во время эпидемии в Екатеринбурге была недавняя вспышка кори. Когда дезинфицировали подъезды в многоквартирных домах, обязывали делать прививку…

Александр Харитонов: Я бы серьезной репетицией назвал ситуацию 2009-10 годов, когда в Россию и на Урал в частности пришел грипп H1N1, называемый в народе "свиным" . Именно появление этого неизвестного доселе и опасного штамма заставило пересмотреть отношение к возможности появления новых серьезных вирусов, способных вызывать массовые вспышки инфекции. Тогда было сделано много наработок, тактических решений и сейчас жизнь доказала, что система здравоохранения Екатеринбурга умеет работать в режиме эпидемии.

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Ситуацию со вспышкой кори лично я эпидемией не считаю: подобные ситуации возникали ежегодно, и вспышки удавалось побеждать благодаря тому, что в городе создана четкая система эпидемиологического надзора.

Вы твердо придерживаетесь позиции, что главное оружие против эпидемии - вакцинация. Но любая прививка, на мой взгляд, влечет ослабление иммунитета организма, а в условиях эпидемии это повышает возможность заразиться. Такие аргументы при принятии решения важно учитывать?

Александр Харитонов: Я уверен и могу доказать на реальных примерах своей практики, что если бы не было вакцинации, у нас была бы высокая смертность от инфекционных заболеваний. Тот же грипп H1N1 показал, что умирали прежде всего пациенты, которые вообще никогда не прививались ни от какого гриппа. И я категорически не согласен с вами, что вакцинация - это ослабление иммунитета. Любое введение вакцины - это прежде всего стимуляция иммунной системы человека на активную работу. Она способствует выработке антител, иммунная система начинает сопротивляться, защитные механизмы начинают работать.

И в нынешней ситуации с распространением коронавируса как раз хорошо, что мы с конца лета начнем прививать от гриппа. В сезон ОРВИ людям нужна дополнительная защита от вирусов, которые активизируются осенью и могут создать гремучую смесь.

Сейчас активно обсуждается не только в обществе, но и в медицинской среде, скорый запуск новой, первой в мире российской вакцины от коронавируса. Ваше мнение - стоит ли бояться первого?

Александр Харитонов: Пока мы официальных документов и инструкций по линии Минздрава по этой вакцине не получали. Я конечно же слежу за информацией и, думаю, что комментарии, которые дают в СМИ, не всегда точные. Но вакцина от COVID-19 сегодня нужна - это однозначно и у меня нет никаких сомнений, что против этой инфекции нужно прививаться.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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COVID-19 очень коварен и заразен, чтобы в обществе возник коллективный иммунитет нужно либо всем переболеть, заплатив за иммунитет смертельными случаями, либо привиться.

На днях в Екатеринбурге активно обсуждалось предложение школьника провести перед первым сентября массовое тестирование детей, чтобы не допустить инфекцию в классы. На ваш взгляд, такая проверка сможет повлиять на будущую эпидситуацию в образовательных учреждениях?

Александр Харитонов: Такое тестирование ничего не даст. Я согласен с позицией, высказанной оперативным штабом: показатели единовременного тестирования актуальны ровно на момент тестирования. Через пять минут ребенок вышел во двор и - подхватил инфекцию.

Регулярное тестирование - ежедневно или раз в неделю - очень проблематично и не из-за того, что это дорогостоящий процесс. Это технически нереально по нескольким причинам. Во-первых, в каждой школе, а их в регионе тысячи, невозможно установить необходимое оборудование. Во-вторых, процесс получения результатов анализов сейчас растянут по времени. Так называемая ПЦР-диагностика - обнаружение вируса в организме - требует для получения результата как минимум шесть часов. Определение наличие антител проходит более быстро, есть экспресс-анализы, но для этого требуется взять у ребенка кровь. И желательно из вены. Понятно, как дети реагируют на уколы, но и родители, думаю, не особо одобрят такую постоянную процедуру.

На данным момент, по- моему, наиболее оптимально - соблюдение всех мер санитарной безопасности как родителями, так и сотрудниками образовательных учреждений.

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