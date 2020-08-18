На Урале директор автопредприятия попал под суд за избиение пассажира

Беспрецедентное дело передано в суд города Березовский в Свердловской области. На скамье подсудимых окажется директор местного автопредприятия, который, по версии следствия, битой и пистолетом решил отучить недовольного пассажира автобуса жаловаться на обслуживание.

52 летний руководитель обвиняется по двум статьям: хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью. Максимальное наказание за "воспитание" пассажира - 7 лет лишения свободы.

- В начале февраля нынешнего года потерпевший с беременной женой сели в рейсовый автобус 166 маршрута, следующий из Березовского в Екатеринбург. За проезд кондуктору дали 50 рублей. Купюра была надорвана. Кондуктор с водителем отказались ее принять и потребовали от семейной пары покинуть салон, - рассказала о завязке конфликта пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

Супруги после недолгих споров и предупреждений, что будут жаловаться начальству, вышли. Пересели на маршрутку, следующую в областной центр, там дефектную купюру взяли без вопросов. А вечером того же дня пассажир решил высказать руководителю транспортного предприятия, чьи машины обслуживают маршрут, как по-хамски действуют его сотрудники.

Номер обиженный пассажир нашел в свободном доступе в интернете. На звонок ответила супруга бизнесмена, правда вскоре перезвонил он сам и назначил время и место встречи для разговора.

- К месту встречи подъехали четыре иномарки, из которых вышел обвиняемый и не менее восьми мужчин. С собой при них имелся неустановленный следствием пистолет и деревянная бита. Один из мужчин произвел выстрел в воздух, для устрашения потерпевшего и прохожих. После чего обвиняемый нанес по голове пассажира удар битой, добавил кулаками, а так же пинал потерпевшего ногами, - сообщили детали инцидента в прокуратуре.

По данным следствия, случайных прохожих, видевших разборку с пассажиром, команда обвиняемого тоже слегка поколотила. Пресс-служба СК по Свердловской области предоставила журналистам видео "съезда" иномарок к месту встречи и развернувшейся потом баталии.

Несмотря на обращения пострадавших, в течение месяца после происшествия в полиции Березовского не пытались возбуждать уголовное дело по факту драки. Проверка инцидента началась только после заявления пассажира в прокуратуру. Руководитель автотранспортного предприятия был арестован 17 апреля 2020 года, тогда же ему предъявили обвинение.