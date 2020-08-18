На Урале росгвардейцев обстреляли во время рейда на браконьеров

В Сысерти местные жители, отправившиеся на охоту, стреляли в росгвардейцев, которые вместе с инспектором по регулированию использования животного мира и председателем общества охотников выявляли браконьеров.

Инцидент произошел поздним вечером 15 августа на территории Терсутского охотхозяйства. Несколько человек выстрелили из огнестрельных ружей в сотрудников правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

Никто не пострадал, но злоумышленники также подожгли УАЗ, который принадлежал региональному департаменту по охране животного мира.

Как сообщил начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, для поимки подозреваемых подняли личный состав сысертской полиции, поиск усложнила плохая погода. Злоумышленников искали всю ночь, и к утру их личности были установлены - это жители Сысертского района - 1967 и 1980 годов рождения. Их задержали. Как отметил Горелых, мужчины, вероятно, были пьяны.

СК возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти и о поджоге машины (часть 2 статьи 318 УК РФ и части 2 статьи 167 УК РФ). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Обстоятельства выясняются, опрашиваются свидетели, назначаются экспертизы.

- СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении двоих задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении задержанным соответствующего обвинения. Будет дана объективная правовая оценка действиям и иных лиц, которые находились вместе с двумя указанными подозреваемыми на месте преступления, - говорится в сообщении.