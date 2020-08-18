В Екатеринбурге вынесено решение по делу, возбужденному еще осенью 2019 года: родители пожаловались, что летом им навязывали платный трансфер до санатория "Акбузат" в Башкирии - иначе не получишь бесплатную путевку. Доставить ребенка самим тоже запрещали, дескать, заезд проходит только через турфирму.

В Верх-Исетском районе с такой проблемой столкнулась мама шестерых детей Анастасия. Другой екатеринбурженке, Юлии, можно сказать, повезло: ей выдали три путевки в Кировском районе, где чиновники оказались добросовестнее: разъяснили, что подрядчик не имеет права навязывать услугу доставки. Правда, без нервотрепки не обошлось: после того как Юлия с мужем вернулись из Башкирии, им позвонили сотрудники санатория и заявили: турфирма отказывается переводить деньги за путевки, так что придется забрать ребят раньше срока. Помогло обращение в Кировскую администрацию и обнародование аудиозаписей переговоров.

Доказательство сговора - то, что заказчик не провел торги на перевозку детей

Как рассказали в УФАС, в прошлом году администрация города провела электронный аукцион на приобретение 135 путевок в "Акбузат" для оздоровления детей от 6,5 до 17 лет Верх-Исетского района. Единственным участником торгов стала компания "Александрия", с ней и заключили контракт, который антимонопольщики расценили как нарушение п. 4 ст. 16 закона о защите конкуренции. Доказательство сговора, по мнению ведомства, то, что заказчик не провел торги на перевозку детей. Более того, включил в контракт пункт, по которому транспортные расходы родители оплачивают отдельно. Ту же самую информацию чиновники опубликовали на официальном сайте. И это при том, что стоимость трансфера не являлась рыночной ценой, сформированной по итогам закупки. Менеджеры "Александрии" собирали деньги в здании Верх-Исетской администрации.

- Средства, выделенные на организацию отдыха детей в каникулы, в том числе на групповой трансфер, были израсходованы исключительно на приобретение путевок. А договоренность администрации с компанией "Александрия" позволила последней получить необоснованные конкурентные преимущества суммарно на 715,5 тысячи рублей. Это деньги родителей, - прокомментировали в УФАС.