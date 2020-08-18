В Челябинске откажутся от мелкой тротуарной плитки

В Челябинске решили отказаться от использования мелкой тротуарной плитки, вызвавшей нарекания горожан. Градоначальница Наталья Котова поручила стандартизировать укладку плитки крупного и среднего размера без фаски, сообщили в мэрии Челябинска.

- За образец возьмите сквер на Лазаретной - Цвиллинга, где подрядчик очень быстро сориентировался и уже заменил плитку, - пояснила Наталья Котова. - Поручение на следующий год - по всем общественным пространствам сделать то же самое.

Мелкая серая и вишневая плитка, по которой сложно передвигаться мамам с колясками, велосипедистам, а также любителям погонять на самокатах и роликах, постепенно уйдет в прошлое, отметили в мэрии.

Накануне внимание властей на то, что в городе не хватает мест для катания на самокатах, скейтбордах и роликах обратили представители сообщества "Челябинский урбанист". По их мнению, в итоге молодые люди собираются на набережной и портят ее новое гранитное покрытие.