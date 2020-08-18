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18.08.2020 07:37
Рубрика: Экономика

В Челябинске откажутся от мелкой тротуарной плитки

Текст: Михаил Пинкус
Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска
Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска

В Челябинске решили отказаться от использования мелкой тротуарной плитки, вызвавшей нарекания горожан. Градоначальница Наталья Котова поручила стандартизировать укладку плитки крупного и среднего размера без фаски, сообщили в мэрии Челябинска.

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- За образец возьмите сквер на Лазаретной - Цвиллинга, где подрядчик очень быстро сориентировался и уже заменил плитку, - пояснила Наталья Котова. - Поручение на следующий год - по всем общественным пространствам сделать то же самое.

Мелкая серая и вишневая плитка, по которой сложно передвигаться мамам с колясками, велосипедистам, а также любителям погонять на самокатах и роликах, постепенно уйдет в прошлое, отметили в мэрии.

Накануне внимание властей на то, что в городе не хватает мест для катания на самокатах, скейтбордах и роликах обратили представители сообщества "Челябинский урбанист". По их мнению, в итоге молодые люди собираются на набережной и портят ее новое гранитное покрытие. 

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