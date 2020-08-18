В депрессивном уральском моногороде откроют два новых производства

В городе Верхний Уфалей челябинской области, где еще в 2017 году закрылось градообразующее предприятие "Уфалейникель" будут созданы два новых производства. Город получит больше тысячи рабочих мест, сообщил во время инспекционной поездки в депрессивную территорию глава региона Алексей Текслер.

- После закрытия комбината в Верхнем Уфалее резко обострилась проблема безработицы. Город попал во все "красные зоны" по напряженности, в первую очередь на рынке труда. Даже по итогам прошлого года в рейтинге минэкономразвития РФ Верхний Уфалей находился в одном из худших положений среди моногородов России, - пояснил Алексей Текслер. - Для меня, как губернатора, это стало вызовом. Мы перезапустили ТОСЭР, вместе с правительством РФ дополнительно внесли в постановление уточнение, чтобы привлечь на промышленную площадку более широкий спектр инвесторов. Сегодня их поиск завершен.

По словам губернатора, в городе будут открыты два новых экологически чистых производства, соответствующих самым современным стандартам. Одна из компаний-инвесторов готова вложить в проект Цинкового электролизного производства более 21,4 миллиарда рублей. Производительность предприятия составит 120 тысяч тонн металлического цинка в год, что позволит ему стать вторым в стране по мощности производства. На заводе будет создано 820 рабочих мест. Средний уровень зарплаты должен превысить 56 тысяч рублей. А благодаря применению современных технологий новое предприятие по сравнению со своим предшественником снизит выбросы в атмосферу более, чем в тысячу раз.

Второй инвестор намерен создать производство мелющих шаров для мельниц горно-обогатительных предприятий и готов вложить в этот проект более пяти миллиардов рублей. На заводе планируется смонтировать шесть технологических линий для выпуска шаров различного диаметра от 30 до 140 миллиметров с годовым объемом выпуска более 246 тысяч тонн. Новое производство должно предоставить еще 240 рабочих мест со средней заработной платой в 55 тысяч рублей. Общий объем налоговых отчислений составит около шести миллиардов рублей.

Подробности инвесторы представят на общественных слушаниях. По их итогам проектная документация будет направлена на государственную экологическую и градостроительную экспертизы.

Завершить строительство и начать пусконаладочные работы на предприятиях планируется в середине 2022 года.

- Параллельно будем вкладываться в социальную инфраструктуру города, и я убежден, что через несколько лет Верхний Уфалей будет современным, динамично развивающимся городом с отсутствием безработицы. Это одна из важнейших задач, которую мы решим в ближайшее время, - пообещал губернатор.