О заброшенном кладбище на Уктусе, где похоронены воины, умершие в эвакогоспиталях Свердловска в годы войны, "РГ" писала не раз. Несколько дней назад на погосте прошел субботник, организованный активистами волонтерского центра Свердловского областного медицинского колледжа, представителями ассоциации "Уральский добровольческий корпус", Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также казачьего молодежного сообщества. Молодые люди очистили территорию от мусора, обновили краску на надгробьях со звездами наверху и установили таблички о тех, кто здесь покоится.

Волонтеры поставили информационные таблички о тех, кто покоится на кладбище. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Мы и раньше ухаживали за могилами, - говорит Никита Крюков, руководитель Центра патриотического воспитания медколледжа. - И однажды услышали вопрос от местных жителей: зачем так старательно прибирать… кладбище домашних животных? Люди уже не помнят! Но забыть не получится.

Ребята даже получили на этот проект небольшие деньги, выиграв грант на форуме "Территория смыслов". Но силами волонтеров поддерживать порядок на захоронении невозможно, нужна поддержка городских властей. А тут начинаются бюрократические сложности, малопонятные простому человеку. Как пояснил "РГ" замначальника службы городских кладбищ Дмитрий Христолюбов, муниципалитет готов ухаживать за погостом, но по документам этот участок имеет статус "особо охраняемой природной территории областного значения" и тратить на его обустройство деньги из городского бюджета никто не имеет права.

А вопрос передачи земли в ведение Екатеринбурга отчего-то уже который год остается без ответа, и жители района опасаются, что участок могут отдать под застройку, тем более высотки уже подступили к самому лесу. Настойчиво бомбардирует инстанции запросами о судьбе кладбища житель Уктуса подполковник в отставке Александр Круглов.

- По архивным данным, здесь захоронено более сотни человек, - говорит волонтер Кристина Скворцова. - Мы надеемся, что сможем установить личности всех. И возьмем над кладбищем шефство.

Правы ребята, забыть не получится. "РГ" продолжит следить за судьбой теперь уже не заброшенного воинского захоронения.