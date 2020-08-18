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18.08.2020 19:31
Рубрика: Общество

Доплыли до Книги рекордов

Текст: Сергей Кузнецов (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 178(8232)
Международный эстафетный заплыв "Навстречу солнцу и дружбе: от березки до сакуры" из России в Японию через пролив Лаперуза попал в Книгу рекордов России.
В заплыве участвовали спортсмены из четырех стран. Фото: Архив Андрея Агаркова В заплыве участвовали спортсмены из четырех стран. Фото: Архив Андрея Агаркова
В заплыве участвовали спортсмены из четырех стран. Фото: Архив Андрея Агаркова

В экстремальное путешествие по маршруту Сахалин - мыс Крильон - Хоккайдо, мыс Соя смельчаки отправились 17 июля 2019 года, а завершили его через шесть дней. Эстафета пролегала между берегами двух стран под лозунгом "Два берега, один пролив".

Фото: Администрация города Томска
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В проекте участвовали 37 человек - спортсмены из разных регионов России, а также граждане Японии, Китая и ЮАР. У некоторых за плечами были заплывы через холодный Берингов пролив, Первый Курильский пролив - от Камчатки до Шумшу, через Ла-Манш. Тюменский центр закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" представляли Андрей Агарков и Тимофей Святов.

По словам Андрея, изначально пловцы должны были преодолеть дистанцию 42,8 километра, однако на деле расстояние оказалось намного больше из-за сильнейшего течения:

- Ты пытаешься плыть вперед, а под тобой вода с моллюсками и всякой дребеденью несется в противоположную сторону. Но мы все-таки пересекли пролив, сделав то, что всем казалось невозможным. Эксперты долго изучали материалы и признали наш рекорд.

Отметим, что температура воды в проливе Лаперуза даже в летнее время поднимается лишь до 5 градусов.

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