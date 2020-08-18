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18.08.2020 17:54
Рубрика: В мире

Рябков: Россия не готова платить за продление ДСНВ

Текст: Андрей Васильев
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедших консультаций с США по стратегической стабильности заявил, что Россия не готова "платить цену" за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС
Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Как отметил высокопоставленный российский дипломат, США не закрывают для себя опцию с продлением договора, однако фиксировать договоренность на этот счет они по-прежнему не готовы, оставляя различные варианты для своих дальнейших действий. По его словам, американские представители пытаются сформировать некий набор вопросов и уходят от ответа на прямой и логичный вопрос - "готовы ли они продлить договор без предварительных условий, как это было предложено президентом Владимиром Путиным уже довольно-таки давно". "К сожалению, нынешние консультации не изменили данное положение", - заключил Рябков.

В Госдуме назвали нереализуемыми предложения США по ДСНВ

Ранее во вторник в ходе брифинг для журналистов в режиме онлайн спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли подтвердил прежние уверения американской администрации, что Вашингтон рассматривает этот договор, как "содержащий серьезные недостатки". По его словам, продление договора "не особенно" отвечает интересам США. Вместе с тем, отметил спецпредставитель, если стороны смогут решить проблемы проверки и прийти к политически обязывающему соглашению, то Белый дом будет готов предложить президенту Трампу продлить договор на какое-то время. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон, уточняет ТАСС.

По мнению экспертов, такая активность нынешней администрации вызвана тем, что на проходящем в Висконсине съезде Демократической партии США ее влиятельные политики намерены в своих выступлениях подвергнуть резкой критике решения Трампа выйти из нескольких ключевых договоров, включая ДСНВ, называя это "очередной серьезной внешнеполитической ошибкой" главы Белого дома. Вероятный кандидат от демократов Джозеф Байден ранее давал понять, что не намерен пересматривать международные обязательства Вашингтона.

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