Роскачество нашло в школьных блузках массу нарушений

Ежегодно в преддверии нового учебного года Роскачество исследует различные элементы одежды для школьников.

В этом году были проверены блузки для учениц начальных классов. Всего были исследованы изделия 40 торговых марок производства России, Кита, Бангладеш, Белоруссии, Великобритании и Узбекистана. Все они были закуплены в российских магазинах. Стоили блузки от 498 до 3 690 рублей.

Товары были исследованы в государственном Инновационном научно-производственном центре текстильной и лёгкой промышленности по 47 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки, среди которых: содержание свободного формальдегида, гигроскопичность и воздухопроницаемость ткани, пиллингуемость, устойчивость к окраске, стирке, поту и сухому трению, качество выполнения строчек и швов, достоверность состава ткани.

Только 17 товаров соответствовали всем требованиям. Четырнадцать из них произведены в России и три за рубежом (по одному товару из Китая, Бангладеш и Узбекистана).

Больше всего было выявлено нарушений по гигроскопичности, воздухопроницаемости и токсичности. Это самые важные показатели, которые влияют не просто на комфорт во время носки, но и на здоровье ребенка. Несоответствия по тому или иному показателю, а то и по всем сразу, нашлись у продукции 23 торговых марок. Интересно, что среди "блузок-нарушителей" оказались как синтетические изделия, так и те, в которых доля натуральных волокон была очень высокой- вплоть до 100%. Эксперты считают, что производители тканей при попытке добиться хорошего уровня одного показателя ухудшают другие. Например, при производстве хлопчатобумажных тканей для блузок может использоваться пряжа высоких номеров, что улучшает внешний вид ткани, ее практичность, но ткань при этом перестает дышать. В такой одежде очень некомфортно долго находиться.

Половина блузок "не попали" в свой размер (то есть заявленный на этикетке размер не соответствовал реальному). В 13 случаях первая стирка привела к тому, что блузка "села". А вот проверку на прочность блузки прошли. Эксперты сымитировали трение блузки о парту. На специальном устройстве изделия протирались круговыми движениями. Стандарт Роскачества устанавливает, что блузка должна выдержать не менее 400 циклов.

Большинство изделий прослужат весь учебный год, они выдержали от 1500 до 5000 циклов. Однако на отдельных образцах дыры образовались уже через 200 круговых движений. На совесть блузки и окрашены. Их можно сколько угодно стирать, не боясь, что изделия потеряют свой цвет.

Специалисты Роскачества также сделали вывод о том, что высокая цена не всегда означает хорошее качество. Оказалось, что самые качественные изделия стоят в пределах 800-900 рублей.

Подробнее обо всех исследованных товарах можно прочесть на сайте Роскачества.

Компетентно

Виктор Евтухов, статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации: "Ежегодное исследование школьной формы, которое проводит Роскачество, крайне важно для мониторинга реальной ситуации на рынке детских товаров. Чтобы одежда для учащихся была не только красивой на первый взгляд, но удобной, качественной и безопасной, необходима комплексная работа со всеми участниками рынка. Речь об оздоровлении органов сертификации, о борьбе с теми, кто выдает серые сертификаты соответствия на продукцию ненадлежащего качества. Также необходимы усилия по разъяснению производителям необходимости внедрения на производствах систем контроля входящего сырья. И, конечно же, нельзя забывать о постоянном информировании покупателей, о развитии потребительской грамотности".