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18.08.2020 19:27
Рубрика: Общество

Российские вузы стали активнее продвигать русский язык онлайн

Текст: Елена Новоселова
Онлайн-курсы, виртуальные летние школы по русскому языку для иностранных студентов и совершенствование системы подготовки филологов-русистов - это вклад российских вузов в укрепление позиций русского языка в мире. Какие шаги на этом пути предприняты, рассказывает сайт Министерства науки и высшего образования РФ.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Для своих

В Томском государственном университете пошли путем создания открытых онлайн-курсов по русскому языку. Есть даже занятия по диалектологии. Ряд курсов подходит как для подготовки специалистов, так и для повышения квалификации или личностного развития. Например, по активным процессам в русском языке, где преподаватель рассказывает о современных тенденциях развития языка, влиянии интернета, а также о росте числа заимствований и размывании языковых норм.

Студенты Крымского федерального университета активно участвуют в разработке вопросов, связанных со стилистикой, коммуникацией, культурой речи. Здесь занимаются описанием так называемого языкового кодекса, рассказывает декан факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии КФУ Галина Богданович.

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Студенты факультета филологии и коммуникации Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова включены в социально-ориентированные проекты Службы русского языка и Ярославского общества русской словесности; привлекаются как волонтеры в работу по реализации Президентского гранта "Школа русской словесности 2020".

Новую дисциплину ввел в этом году Уральский федеральный университет. Это "Судебная экспертиза", в которой соединяются юридические и лингвистические знания и навыки. Также в вузе открыт набор на магистерскую программу по цифровой гуманитаристике и развивается программа "Фундаментальная и прикладная лингвистика", объединяющая изучение языка с современными технологиями цифровой обработки текстов и машинным переводом. "Студенту нужно быть готовым беспрерывно учиться. Поэтому современная система филологического образования должна прежде всего обучать студентов учиться, усваивать новую информацию, адаптироваться к работе с современными инструментами, к решению небанальных задач, к новым условиям труда", - отмечает директор департамента "Филологический факультет" УрФУ Анна Плотникова.

В Северо-Кавказском федеральном университете русский язык преподается как государственный и как иностранный. Созданы две кафедры с учетом профилей институтов: кафедра русской речи для гуманитарных и естественнонаучных специальностей и кафедра культуры русской речи для технических специальностей.

Для иностранцев

По данным специалистов Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, на русском языке говорят более 239 миллионов человек по всему миру. В то же время он считается одним из самых сложных языков с точки зрения орфографии и пунктуации.

Однако несмотря на трудности, с каждым годом растет количество иностранных студентов, желающих учиться в России. Для них международный центр тестирования, языковой подготовки и переводов Саратовского государственного технического университета имени Гагарина проводит круглогодичные курсы и летние школы по русскому языку. Среди слушателей - представители стран Ближнего Востока, Азии и Африки. "После окончания школы я хотел поехать за границу, чтобы продолжить учиться. У меня были друзья в России, они рассказали мне про эту страну, как здесь красиво и хорошо. Поэтому я решил приехать и дать себе шанс попробовать выучить новый язык, посмотреть на людей, культуру. И у меня все получилось, я выучил язык за шесть месяцев", - делится Мохамед Абоусен из Египта.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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В 2020 году впервые онлайн прошла Международная политехническая летняя школа, которая включает в себя модуль по русскому языку и культуре. В ней участвовали студенты из Колумбии, Бразилии, Китая.

В весеннем семестре 2019/20 учебного года преподаватели Политехнического университета провели дистанционные занятия в рамках работы совместного инженерного института, созданного СПбПУ и Цзянсуским педагогическим университетом в китайском городе Сюйчжоу. До коронавируса российские преподаватели готовили китайских студентов к обучению в СПбПУ и очно, в Китае. С 1 сентября эта практика будет продолжена.

Портал "Образование на русском", который разработан в Институте Пушкина, позволяет учить язык онлайн из любой точки мира бесплатно.

Для всех

В Новосибирском государственном университете для всех, кто хочет повысить свой уровень грамотности, организованы курсы "Русский по пятницам". В Челябинском государственном университете для популяризации русского языка проводят Международный научный конгресс "Россия в международном диалоге".

Фото: iStock
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Лекции об особенностях современного русского языка для разных категорий слушателей проводят преподаватели Белгородского государственного университета.

А Пятигорский государственный университет является одним из опорных университетов международной волонтерской программы "Послы русского языка в мире". Участники проекта ставят своей целью через преподавание русского языка в странах ближнего и дальнего зарубежья "влюбить" в нашу культуру весь мир. Студенты - послы русского языка - уже побывали в Абхазии, Армении, Молдавии, Португалии, Таджикистане, Эквадоре.

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