Российский тяжеловес Александр Поветкин прибыл в Великобританию, где 22 августа в Брентвуде проведет поединок с Диллианом Уайтом.

Победитель боя, который пройдет в саду особняка организатора боя Эдди Хирна, станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Напомним, что изначально поединок был запланирован на второе мая этого года, но из-за пандемии коронавируса переносился сначала на июль, а затем и август.

Всего за профессиональную карьеру 40-летний Поветкин одержал 35 побед, из которых 24 - нокаутом, потерпел два поражения и один бой свел вничью. В свою очередь, Уайт, который на восемь лет младше россиянина, имеет 27 побед (18 - нокаутом) и одно поражение.

На туманный Альбион Поветкин прибыл в необычном образе. Боксер вместе со своей командой предстал перед журналистами и пассажирами лондонского рейса в оригинальных клетчатых костюмах, которые носили герои фильма "Джентльмены" Гая Ричи.

Настроение у Русского Витязя было отменное, и он с удовольствием рассказал представителям СМИ о своих планах на бой:

- Мне многие говорят про возраст, что, может быть, для меня это последний шанс показать себя в ринге. Но я считаю иначе. Главное на сегодняшний момент - подготовка, которой я уделил много времени, и мой бокс. Результат же станет лишь завершением всего подготовительного периода. Думаю, что ключевыми факторами являются подготовка и кондиции. Фанаты имеют право ожидать красивого боя, учитывая мою особую мотивацию. Знайте, я готов боксировать, несмотря на возраст.

Также Поветкин признался, что не испытывает дискомфорта от того, что ему придется жить рядом с Уайтом в особняке Хирна:

- Мы профессионалы и сконцентрированы только на себе. Отношения будем выяснять во время боя, поэтому никаких проблем от постоянных встреч с Диллианом я не вижу.

К слову, сумма гонорара Александра Поветкина за бой против Диллиана Уайта не изменится с момента их последнего поединка.

Об этом заявил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, с компанией которого сотрудничает Поветкин.

По информации портала Sportekz, Поветкин за прошлый бой с Уайтом заработал около трех с половиной миллионов фунтов стерлингов с учетом проданных телевизионных прав.

Рябинский, отвечая на вопрос корреспондента РБК о гонораре, заявил, что сумма не изменится с момента последнего боя. "Тождественна (сумма). Ничего такого принципиально нового не произошло. Мы с Сашей договорились не озвучивать конкретные суммы гонораров", - уточнил Рябинский.

По его словам, из-за коронавируса рынок бокса с экономической точки зрения достаточно сильно ослаб и изменился. "Во время пандемии не проводились боксерские поединки. Сейчас все это потихонечку начинает оживать. Не знаю, когда мы еще дойдем до такого состояния, что можно будет проводить массовые мероприятия и собирать в одном месте большое количество людей. До этого времени на индустрии проведения мероприятий, на экономике будет сказываться отсутствие продажи тех самых физических билетов, которые люди покупают на бои", - добавил он.

Тем временем

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA Василий Ломаченко проведет бой с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом в Лас-Вегасе (штат Невада).

Об этом сообщает BoxRec. Поединок состоится 17 октября.

За свою профессиональную карьеру 32-летний Ломаченко провел 15 боев, в которых одержал 14 побед (10 нокаутом). На счету 23-летнего американца 15 побед в 15 боях (12 нокаутом).