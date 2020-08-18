175 лет назад по распоряжению Николая I было основано Русское географическое общество.

Президент России, поздравляя РГО с юбилеем (председателем попечительского совета которого Владимир Путин является), отметил, что у истоков общества стояли выдающиеся люди - государственники, военные, ученые и путешественники, меценаты и благотворители, которые заложили традиции РГО.

"Были разные периоды, - логически продолжил исторический экскурс президента РФ президент РГО Сергей Шойгу. - Был этап расцвета, когда в стенах Общества зарождались идеи и проекты государственной значимости. Под флагом РГО проходило исследование и освоение Сибири, Арктики и Дальнего Востока".

По оценке Сергея Шойгу, и в нашу победу в Великой Отечественной войне внесли бесценный вклад географы, картографы и геодезисты. Но в жизни РГО были и сложные периоды, когда оно теряло свое влияние и даже могло погибнуть. "К счастью этого не произошло", - отметил министр обороны, сделав акцент на то, что РГО в полной мере возобновило экспедиционную деятельность. "Помню, как ездил на место раскопок в Кызыл-Курагино, - рассказал Шойгу. - Лишь в этой экспедиции мы за шесть лет изучили семьдесят археологических памятников, передали в музеи тысячи артефактов. А еще была очистка Арктики, комплексное исследование Курильских островов, кругосветная экспедиция в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками, уникальные погружения специалистов нашего Центра подводных исследований".

С Днем географа, который впервые празднуется 18 августа, всех поздравила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер напомнила о важности развития отдаленных территорий. И очень емко охарактеризовала юбиляра: РГО, по ее словам, это центр притяжения всех неравнодушных любителей российской природы.

В современном активе РГО - очистка Арктики, исследование Курил, ряд кругосветок

Конкретно

РГО - одно из старейших географических обществ мира. Основано в Санкт-Петербурге 18 августа 1845 года: в этот день император утвердил его временный устав. Среди учредителей - адмиралы Федор Литке, Иван Крузенштерн, Фердинанд Врангель, астроном Василий Струве, лингвист Владимир Даль, меценат князь Владимир Одоевский. Сегодня основными направлениями РГО являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью. С момента открытия проведено около трех тысяч экспедиций. Есть две штаб-квартиры - одна в Санкт-Петербурге, другая в Москве.