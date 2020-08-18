Рыбной отрасли предлагают поменять квоты на аукционы

У рыбаков новый повод для волнения. Для полной загрузки новых судов и более активного обновления рыбопромыслового флота Русская рыбопромышленная компания (РРПК) предложила реформу отрасли. Минвостокразвития поддерживает эту идею, но Минсельхоз выступает против.

Сейчас 20% всех квот на вылов рыбы распределяется через аукционы. Победитель берет на себя обязательства по обновлению флота. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина РРПК предложила увеличить инвестквоты на рыбу с 20 до 50%, на краба - с 50 до 100%. По мнению авторов письма, существующие квоты не обеспечивают полной загрузки рыбопромыслового флота. Увеличение инвестквот это исправит, а кроме этого, обеспечит судостроителям заказы на 600 млрд рублей в течение 30 лет.

Раньше квоты на вылов рыбы распределялись по историческому принципу - среди существующих компаний в зависимости от объемов вылова ими рыбы за предыдущий период. Но три года назад 20% всех квот на рыбу стали направляться через аукционы. В прошлом году к ним добавились и 50% квот на краба. "В нагрузку" победитель аукциона берет на себя обязательства по обновлению флота и перерабатывающих мощностей.

В Минсельхозе считают этот принцип справедливым и не поддерживают предложение РРПК, следует из письма директора департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры министерства Евгения Каца президенту Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герману Звереву (есть у "Российской газеты").

В рамках существующего механизма заключено контрактов на строительство 43 судов рыбопромыслового флота, 24 береговых перерабатывающих завода и еще готовятся договоры на строительство 11 судов, сообщается в письме. Изменение механизма "создаст неравные конкурентные условия для пользователей", уже заключивших договоры на реализацию инвестпроектов, и тех, кто мог бы принять участие в кампаниях на условиях, определенных изначально, считают в ведомстве.

По результатам аукционов заключены судостроительные контракты на строительство 35 судов-краболовов. И это почти полностью закроет потребности страны в краболовном флоте, оценивают в Минсельхозе.

По мнению Германа Зверева, перераспределение инвестквот, предлагаемое РРПК, позволит ей самой увеличить квоту более чем в два раза, но лишит этих объемов вылова 439 других предприятий. И это не добавит инвестпривлекательности отрасли.

Ранее идею об увеличении инвестквот поддержало Минвостокразвития. Доходы от продажи квот ведомство предложило направить на развитие Дальнего Востока и Арктики.