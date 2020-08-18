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18.08.2020 12:10
Рубрика: Спорт

Самому известному венгру в мире Ференцу Пушкашу посвятили новый мюзикл

Текст: Николай Долгополов
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Все очень здорово совпало. Ровно 75 лет назад молодой Ференц Пушкаш сыграл первый матч за сборную Венгрии по футболу. 20 августа 1945 года он забил свой первый гол в ворота австрийцев. С этого и началась триумфальная карьера самого известного венгра в истории этой страны.

Фото: UEFA.
Новому стадиону в Будапеште присвоено имя самого известного в мире венгра

И, пожалуйста, мюзикл, который сочинен без всяких лицензий, заимствований и использования уже исполнявшихся мелодий. В Венгрии, где Пушкаша до сих пор почитают за идола, это сочли бы кощунством. Создатели сочинили 20 оригинальных мелодий, воспевающих великого бомбардира.

Главное действующее лицо, конечно, Пушкаш. Помимо актера, исполняющего его роль, в "Пушкаше" еще 20 исполнителей, 30 детей-исполнителей и несколько десятков танцовщиков.

Предполагалось, что премьера состоится на открытой площадке на одной из площадей Будапешта. Но проклятая пандемия спутала все планы. Премьера состоится, как и требует историческая правда, 20 августа в закрытом театре "Эркель"

Венгерская журналистка Жужа Чисту сообщила мне, что интерес к мюзиклу огромный. По словам Чисту, знаменитой в прошлом гимнастке, участнице нескольких Олимпиад, предполагается, что после будапештской премьеры мюзикл смогут посмотреть и жители других городов любящих Пушкаша, футбол, хорошую музыку. Хочется верить, что "Пушкаш" доберется и до нас.

И знаете, какая мысль сразу пришла в голову? Ведь был же в 1946 году поставлен в Московском театре оперетты чисто футбольный спектакль "Одиннадцать неизвестных". Музыку к оперетте, навеянную победным турне московских динамовцев по Великобритании, написал знаменитый композитор и футбольный болельщик Никита Богословский. Вот бы и наши деятели искусства написали нечто подобное, посвященное Льву Яшину, Валентину Иванову, Никите Симоняну.

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