Самому известному венгру в мире Ференцу Пушкашу посвятили новый мюзикл

Все очень здорово совпало. Ровно 75 лет назад молодой Ференц Пушкаш сыграл первый матч за сборную Венгрии по футболу. 20 августа 1945 года он забил свой первый гол в ворота австрийцев. С этого и началась триумфальная карьера самого известного венгра в истории этой страны.

И, пожалуйста, мюзикл, который сочинен без всяких лицензий, заимствований и использования уже исполнявшихся мелодий. В Венгрии, где Пушкаша до сих пор почитают за идола, это сочли бы кощунством. Создатели сочинили 20 оригинальных мелодий, воспевающих великого бомбардира.

Главное действующее лицо, конечно, Пушкаш. Помимо актера, исполняющего его роль, в "Пушкаше" еще 20 исполнителей, 30 детей-исполнителей и несколько десятков танцовщиков.

Предполагалось, что премьера состоится на открытой площадке на одной из площадей Будапешта. Но проклятая пандемия спутала все планы. Премьера состоится, как и требует историческая правда, 20 августа в закрытом театре "Эркель"

Венгерская журналистка Жужа Чисту сообщила мне, что интерес к мюзиклу огромный. По словам Чисту, знаменитой в прошлом гимнастке, участнице нескольких Олимпиад, предполагается, что после будапештской премьеры мюзикл смогут посмотреть и жители других городов любящих Пушкаша, футбол, хорошую музыку. Хочется верить, что "Пушкаш" доберется и до нас.

И знаете, какая мысль сразу пришла в голову? Ведь был же в 1946 году поставлен в Московском театре оперетты чисто футбольный спектакль "Одиннадцать неизвестных". Музыку к оперетте, навеянную победным турне московских динамовцев по Великобритании, написал знаменитый композитор и футбольный болельщик Никита Богословский. Вот бы и наши деятели искусства написали нечто подобное, посвященное Льву Яшину, Валентину Иванову, Никите Симоняну.