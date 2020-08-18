Шесть российских учителей едут преподавать русский в Монголии

Первого сентября в школах Монголии приступят к работе российские учителя, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Накануне подписан договор между Международным центром образования "Интердом" имени Елены Стасовой и министерством образования и науки Монголии о начале гуманитарного педагогического проекта в средних учебных заведениях страны.

Шесть российских педагогов будут преподавать русский язык как иностранный в пяти аймаках Монголии (в Баянхонгорском, Дорнодском, Увурхангайском, Селенгийскиом и Хэнтийском).

Запуск гуманитарного проекта, поддерживаемого на межгосударственном уровне, является важным этапом развития гуманитарного сотрудничества между Россией и Монголией, считают в российском образовательном ведомстве. Его реализация соответствует целям и задачам, зафиксированным в Договоре о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией от 3 сентября 2019 года, будет содействовать развитию диалога между странами, повышению качества преподавания русского языка и его популяризации за рубежом, а также распространению лучших практик российского общего образования.

Справка "РГ"

В список государств, куда поедут российские педагоги учить в школах русскому языку, математике, физике, химии и другим предметам, входят Монголия, Сербия и Узбекистан. Они в этом году добавились к Таджикистану и Киргизии, которые уже получали помощь российских предметников. Во Вьетнаме обучение ведется дистанционно.