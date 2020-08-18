Смартфоны Samsung получат три обновления Android. Список моделей

Компания Samsung официально объявила о том, что многие (хотя и не все) смартфоны и планшеты Galaxy будут получать по три обновления Android.

Первыми девайсами, которые получат три обновления ОС, начиная с Android 11, станут смартфоны линейки Galaxy S20, выпущенные в феврале 2020 года. Весь список смартфонов, владельцы которых могут рассчитывать на три обновления Android, выглядит следующим образом:

- Galaxy S10, S10 5G, S10+, S10e, S10 Lite, а также Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, их 5G-версии и последующие устройства серии Galaxy S;

- Galaxy Note 10, Note 10+, Note 10 Lite и их 5G-версии, Galaxy Note 20, Note 20 Ultra и их 5G-версии, а также будущие смартфоны линейки Galaxy Note;

- Galaxy A51, A71 и их 5G-версии, Galaxy A90 5G и некоторые последующие устройства Galaxy A

- Складные смартфоны Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold2 и их 5G-версии, а также будущие устройства серии Galaxy Z;

- Планшеты Galaxy Tab S6, S6 Lite, Galaxy Tab S7, S7+ и их 5G-версии, а также последующие устройства серии Galaxy Tab.