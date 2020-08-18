СМИ: Алексей Миранчук согласился перейти из "Локомотива" в "Аталанту"

Полузащитник "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Миранчук принял предложение итальянской "Аталанты". Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил журналист Даниэле Лонго.

По его данным, 24-летнего игрока устроило предложение клуба из Бергамо, и он дал свое согласие на трансфер.

В свою очередь "Локомотив" хочет получить за своего лидера 20 миллионов евро, однако готов принять предложение "Аталанты" в размере 18 млн, плюс бонусы.

Миранчуку попал в сферу интересов топ-клубов Италии после двух голов в ворота "Ювентуса" в матчах группового раунда Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. В прессе также сообщалось о возможном варианте с "Миланом", который составляет конкуренцию "Аталанте".

Контракт Миранчука с "Локомотивом" истекает летом следующего года. В минувшем сезоне он с командой, цвета которой на профессиональном уровне защищает с 2013 года, занял второе место в чемпионате России, отметившись 15 голами в 28 матчах во всех турнирах.