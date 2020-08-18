СМИ: Смолов переходит в "Фенербахче" на правах аренды

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов продолжит карьеру в "Фенербахче". По информации турецких СМИ, россиянин будет выступать за клуб из Стамбула на правах аренды.

При этом Смолову сходу будет выплачен гарантированный гонорар в размере 1,5 миллиона евро. По окончании арендного договора "Фенербахче" сможет выкупить его за четыре миллиона. В аренде Федор будет находиться год. За это время турецкий клуб заплатит "Локомотиву" миллион евро.

Официально о переходе Смолова будет объявлено после того, как "Фенербахче" продаст форварда Ведата Мурики. К слову, накануне "Локомотив" оформил трансфер нападающего "Бордо" Франсуа Камано.

Смолов вернулся в стан "железнодорожников" в июле после нескольких месяцев в аренде в "Сельте". В составе испанской команды он провел 14 встреч и забил два мяча - в ворота "Реала" и "Барселоны". После возвращения в Россию Федор успел провести три поединка. Его контракт с "Локомотивом" истекает летом 2022 года.