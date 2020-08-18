События в США поднимут курс евро до максимума этого года

Во вторник ситуация на внутреннем валютном рынке, вероятно, не претерпит особо значительных изменений. Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, на что может рассчитывать рубль в ближайшие недели:

- Уже сегодня у курса евро еще будет гипотетический шанс подняться к 87,50 рубля, но скорее он опустится ниже 87 рублей, - прогнозирует эксперт. - А вот у курса доллара техническая картина более определенная - сохранение диапазона в 72,7-74 рубля и движение к нижней границе.

Не ожидается во вторник и значимых макроэкономических событий, которые способны нарушить устоявшееся в последние две недели равновесие. Изменения последуют в среду вечером после публикации протокола к последнему заседанию ФРС.

В этом документе глобальные инвесторы постараются обнаружить сигналы предстоящих изменений в политике ведущего центробанка планеты. Состоится ли официальный запуск очередного раунда количественного смягчения? И развернется ли предметная дискуссия в отношении возможного введения таргетирования доходностей на рынке гособлигаций США?

Определенно у участников рынка появится повод для того, чтобы улучшить свои настроения, что отразится в росте цене на нефть и укреплении позиций рисковых активов, в том числе и в рубле. Ведь фактически обострение торговой войны между США и Китаем отложено на ноябрь после выборов президента США. А разногласия в Конгрессе по поводу третьего пакета стимулов нивелированы указами президента США Трампа, которые продлили в высокой степени действие текущих повышенных пособий по безработице. Последнее поддержит восстановление экономики США.

В среду также намечено заседание мониторингового комитета ОПЕК+. После июльской встречи, по итогам которой страны-нарушители соглашения об ограничении нефтедобычи взяли на себя дополнительные обязательства по сокращению производства на 842 тысяч баррелей в сутки, интриги ждать не приходиться. Нефтяной рынок уже вернулся к балансу.

Возвращаясь к рублю, можно отметить и намеченный на середину недели аукцион по размещению ОФЗ. Предыдущий был признан несостоявшимся. На этот раз при сохранении относительно стабильных настроений на внешних рынках возникнет шанс на коррекционные покупки ОФЗ и со стороны нерезидентов. А динамика инфляции позволяет Банку России в сентябре рассмотреть вариант понижения ключевой ставки на 0,25 процента, что поддержит рубль.

Тем не менее текущая консолидация, несмотря на шансы ее продления в течение этой и следующей недели, с высокой вероятностью, завершится новым раундом ослабления национальной валюты. Ключевым фактором станут намеченные на ноябрь президентские выборы в США.

Это вернет в повестку дня санкционные риски, риски ухудшения настроений на рынках из-за сохранения высоких шансов на победу демократа Джо Байдена и риски обострения отношений с Китаем.

При реализации этого сценария доллар станет дороже 75 рублей, евро достигнет максимума в этом году в 89,50 рубля. В целом ухудшение платежного баланса не позволяет рассчитывать на усиление национальной валюты в ближайшие месяцы.