Стало известно, что россияне покупают на льготную ипотеку

Больше всего кредитов выдано в Ленинградской области - 2,5 млрд рублей, в Республике Башкортостан - 1,8 млрд. рублей, Новосибирской области - почти 1,5 млрд. рублей,
По данным банка, 40% денежных средств направляется на приобретение квартиры в готовом доме на вторичном рынке, 31% заемщиков купили готовые сельские дома, 28% - квартиры в строящихся домах, около 1% покупают на эти средства земельные участки участка, вкладывают их в строительство сельского дома на приобретенном участке.
Большинство участников программы льготной сельской ипотеки (68%) - семейные люди. При этом более половины (53%) - молодые люди в возрасте до 35 лет, еще треть заемщиков - до 50 лет. Средний доход 44% заемщиков составляет от 20 до 40 тыс. рублей в месяц, еще 30% - от 40 до 60 тыс. рублей в месяц.
Напомним, в начале июня стало известно о досрочном исчерпании лимита по программе льготной сельской ипотеки. Уже 15 июня вице-премьер правительства Виктория Абрамченко сообщила о том, что кабмин принял решение увеличить финансирование программы в три раза до конца года: к имеющемуся 1 млрд рублей добавят еще 2 млрд рублей. В середине июля премьер-министр Михаил Мишустин еще раз подтвердил, что правительство поддерживает предложение о направлении дополнительных средств по программе.
Получить льготный кредит могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и т.д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи. Первый взнос должен составлять не менее 10% (у Сбербанка - не менее 15%). Кредит выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых на срок до 25 лет. Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - 5 млн рублей, для остальных регионов - 3 млн рублей.