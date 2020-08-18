Стало известно, что россияне покупают на льготную ипотеку

С начала года по август 2020 года Россельхозбанк выдал более 14 тыс. кредитов по программе льготной сельской ипотеки на сумму свыше 28 млрд рублей, сообщили в банке. И на рассмотрении находится еще более 10,5 тыс. заявок на сумму 24 млрд рублей. По оценкам специалистов банка, до конца года объем выданных банком ипотечных кредитов по программе составит более 150 млрд рублей.

Больше всего кредитов выдано в Ленинградской области - 2,5 млрд рублей, в Республике Башкортостан - 1,8 млрд. рублей, Новосибирской области - почти 1,5 млрд. рублей,

По данным банка, 40% денежных средств направляется на приобретение квартиры в готовом доме на вторичном рынке, 31% заемщиков купили готовые сельские дома, 28% - квартиры в строящихся домах, около 1% покупают на эти средства земельные участки участка, вкладывают их в строительство сельского дома на приобретенном участке.

Большинство участников программы льготной сельской ипотеки (68%) - семейные люди. При этом более половины (53%) - молодые люди в возрасте до 35 лет, еще треть заемщиков - до 50 лет. Средний доход 44% заемщиков составляет от 20 до 40 тыс. рублей в месяц, еще 30% - от 40 до 60 тыс. рублей в месяц.

Напомним, в начале июня стало известно о досрочном исчерпании лимита по программе льготной сельской ипотеки. Уже 15 июня вице-премьер правительства Виктория Абрамченко сообщила о том, что кабмин принял решение увеличить финансирование программы в три раза до конца года: к имеющемуся 1 млрд рублей добавят еще 2 млрд рублей. В середине июля премьер-министр Михаил Мишустин еще раз подтвердил, что правительство поддерживает предложение о направлении дополнительных средств по программе.

Получить льготный кредит могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и т.д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи. Первый взнос должен составлять не менее 10% (у Сбербанка - не менее 15%). Кредит выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых на срок до 25 лет. Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - 5 млн рублей, для остальных регионов - 3 млн рублей.