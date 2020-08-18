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18.08.2020 01:00
Рубрика: Экономика

Стало известно, какие смартфоны страхуют россияне чаще всего

Текст: Иван Черноусов

Дочерняя компания Сбербанка СК "Сбербанк страхование" рассказала (исследование есть у "РГ"), какие популярные модели и бренды чаще всего страхуют и из-за чего гаджеты обычно выходят из строя.

Фото: istock
Определен самый популярный смартфон в мире. Он стоит 51 тысячу рублей

Так, "Самым застрахованным" брендом смартфонов стал Honor: 35% от общего объема страховок приобретено для этого гаджета; чаще всего пользователи защищали модель Honor 9X (6,7%). Samsung - второй по популярности страхования бренд (22%). Модель Samsung A10 наиболее дорога их обладателям: на нее пришлось 6,6% купленных страховок. Пятая часть (21%) договоров страхования заключена на бренд Xiaomi. Наиболее популярная модель у этой фирмы - Xiaomi Redmi Note 8T (6% купленных страховок). Если в 2019 году в основном страховали телефоны Apple и Samsung, то в этом году на страховки iPhone приходится не более 3% заключенных договоров.

На шестом месте по популярности оказался бренд Jinga (его застраховали 2,2% пользователей, которые купили страховки), на седьмом - Inoi (2,2%), на восьмом - ZTE (2%), на девятом ASUS (0,2%) и замкнула десятку Nokia (0,1%).

Чаще всего владельцы мобильных телефонов защищают гаджеты стоимостью от 12 000 до 13 999 рублей, на них приходится 17% от всех заключенных договоров. На втором месте - телефоны от 9000 до 11 999 рублей (14,6% договоров). Телефоны стоимостью 14 000-16 999 рублей занимают третье место по популярности (13,4%).

33% страховых случаев приходятся на повреждение телефона в результате падения. 22% - иные механические повреждения (когда на смартфон падает другой предмет). Четверть страховых случаев - кражи. На каждый десятый телефон что-то пролили - в основном, чай или кофе.

Экономика Страхование

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