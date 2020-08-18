Тема номер один - строительство дороги к Белому морю

14 августа врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи с президентом России обратился к нему с просьбой рассмотреть возможность дополнительно выделить региону 5,7 миллиарда рублей на то, чтобы сделать одну из главных региональных трасс асфальтобетонной. "РГ" сообщила, что поручение о поддержке проекта строительства дороги Архангельск - Онега будет дано Министерству транспорта РФ.

Эта тема в Архангельской области сразу стала народной, уже четыре дня ее обсуждают по обе стороны Онежского тракта. Неудивительно: судьба Онеги - самого западного на Белом море порта региона - напрямую зависит от "дороги жизни". Не так давно моногород получил статус территории опережающего развития, по словам Александра Цыбульского, использовать его преимущества без дороги фактически невозможно.

Чего стоит статус с такой дорогой? "Найден бампер от "буханки". Пишите в личку". "Видел сегодня оторванную пружину. Дорога от Куртяево до Северодвинска ужасна!" "В прошлый понедельник недалеко от Пикалево стоял "патриот" с оборванной рулевой тягой". "Держись, дорога, - дожди". Такими постами "захлебывается" форум, на котором северяне обмениваются свежими новостями о состоянии трассы:

Судьба Онеги зависит от "дороги жизни"

- У машин колеса пробивает, стекла лобовые "летят". Мне, к примеру, приходится постоянно ремонтировать подвеску. Это при том что дорога сегодня очень востребована - транспорта по ней много ходит, - рассказал "РГ" начальник участка одного из оборонных предприятий Северодвинска Сергей Лыжин. - Но, если честно, больше всего жаль онежан, вынужденных ездить по такой дороге в областной центр. Да вы и сами можете проверить!

Журналисты "Российской газеты" решили последовать совету. Причем для этого не понадобился стокилометровый марш-бросок...

...Сразу после поворота с северодвинской трассы перед указателем "Онега" сбрасываю скорость до 20 километров в час: старые бетонные плиты выбиты, словно на поле боя. Где твоя полоса, где встречная, где обочина - каждый решает сам. Лишь бы проехать! Наконец-то выбрались "змейкой" на ровный участок. Но радость остается позади вместе с асфальтом, когда начинается самый сложный, "куртяевский" отрезок пути. Только представьте: машина дребезжит по "гребенке", перед глазами - плотная завеса пыли, а по кузову лупят камни. Хорошо, что взяли с собой проводника - архангелогородец Александр Марков, много раз ездивший в онежском направлении, помнит его "сюрпризы":

- Сейчас будет узкоколейка, - предупреждает он.

Только успеваю сбросить скорость, как из желтой завесы вдруг вырастают рельсы, возвышающиеся над проезжей частью сантиметров на 15. А дальше - снова "пыль да туман". Одним словом, сорок километров трассы до Куртяево преодолеваем больше чем за час.

Хотя Куртяевское урочище стоит дорожной пытки! Вот они, поморские Минводы: в долине реки Верховки над заснувшим около 300 миллионов лет назад вулканом пробиваются из земной трещины 80 целебных источников - дегустируем, смываем дорожную усталость и пыль. Выше, над урочищем, - Алексеевская церковь 1721 года. Еще несколько десятков километров - и начнется Белое море, где вода словно сливается с небом, а на камни вылезают погреться морские зайцы. Тамица, Кянда, Кий-остров - да одни только названия чего стоят! Но дальше ехать не решаемся: значок инжектора на приборной панели авто ясно дает понять, что пора в автосервис.

- Бывает, грейдер делает дорогу дня два, но через три-четыре дня она снова "расползается". Поэтому невозможно предсказать, сколько времени займет путь до Архангельска - три с половиной часа или пять. Если нужно попасть в аэропорт, люди выезжают с большим запасом, - рассказывает "РГ" водитель из Онеги с большим стажем Руслан Олейник. - Хотя многие уже не помнят времена, когда двадцать с лишним лет назад дорогу в онежском направлении впервые "пробили" из Северодвинска: машины тогда нередко тракторами приходилось вытаскивать, а колея была такая, что мы ездили в резиновых сапогах.

Как рассказал нам онежский старожил, завершение строительства "гравийки" в 2014 году стало событием для всего района:

- Но, конечно же, сегодня люди в Онеге хотят жить не хуже, чем в центральных городах, - с комфортом. К тому же беременные теперь ездят рожать в Архангельск, многим онежанам к врачу нужно в областной центр. Моей маме, к примеру, уже 80 лет, скоро ее снова на прием повезу. Конечно, такая дорога для нее, как и для многих других, настоящее испытание.

Водитель рассказал, что новость о планах по строительству асфальтобетонной магистрали онежане восприняли с воодушевлением:

- При этом нужно понимать, что в одночасье дорогу в Онегу построить невозможно, но если бы каждый год хотя бы километров по двадцать сдавать...

Справка "РГ"

Протяженность автомагистрали до Онеги составляет 160 километров, при этом 115 километров трассы находятся сегодня в ненормативном состоянии. По словам Александра Цыбульского, на строительство асфальтобетонного дорожного полотна понадобится четыре-пять лет, а финансирование можно будет разделить на транши.