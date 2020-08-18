Выбивание долгов незаконными методами может дорого обойтись и коллекторам, и банкам. Штрафы за преследование должников предложено повысить до двух миллионов рублей.

Эта мера, по мнению правительства, направлена в первую очередь на защиту простых заемщиков от недобросовестных коллекторов. Ответственность могут ужесточить и для кредитных организаций. Заниматься выявлением "плохих" коллекторов будет Федеральная служба судебных приставов. Рассмотрение закона запланировано на осеннюю сессию.

У жительницы города Чудово, что в Новгородской области, пенсионерки Ирины Дмитриевой есть долг перед крупным банком, который она признает и гасит, но не так быстро, как этого хотят коллекторы. В последнее время ей стала ежедневно названивать организация, которая именует себя на иностранный манер - "Сентинел Кредит Менеджмент". Эта, как редакция выяснила, совершенно легальная контора превратила жизнь пенсионерки в ад - коллекторы ежедневно ей звонят по 15 раз в сутки, включая выходные дни. Это подтверждает и сотовый оператор, фиксирующий такие звонки. О том, что подобные действия незаконны, коллекторы не могут не знать. Но даже штрафы, в случае если пенсионерка пожалуется, похоже, их не пугают. Так, например, вчера, по данным сотового оператора, Дмитриевой звонили в Чудово без остановки каждые две минуты в течение нескольких часов.

Сейчас в связи с пандемией и проблемами у многих работодателей к старым должникам стали прибавляться новые, по платежеспособности которых больно ударил коронавирус. И так не очень благополучная ситуация с манерой выбивания долгов может банально осложниться, посчитали в правительстве и предложили в Кодексе об административных правонарушениях усилить ответственность тех, кто выбивает долги, и заодно увеличить суммы штрафов за такую незаконную деятельность.

Для этого Служба судебных приставов получит по законопроекту дополнительные полномочия. Уже известно, что этот правительственный документ депутаты намерены рассмотреть в осеннюю сессию.

Поначалу у коллекторов была ничем не регулируемая, практически бандитская вольница. К должнику выезжали крепкие парни и занимались физическим и моральным запугиванием всех - самих должников, их детей, соседей, сослуживцев. Лишь бы выбить в прямом смысле долг. Квартиры граждан поджигали, писали в подъездах угрозы и гадости.

Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до одного миллиона рублей, а с юрлиц могут удержать до двух миллионов рублей

Коллекторы выкладывали к дверям похоронные венки с портретами должников или их детей.

Терпение лопнуло, и после серии резонансных уголовных дел и показательных судебных процессов четыре года назад был принят специальный закон( ФЗ-230). В нем были установлены правила взыскания - когда можно звонить, когда нельзя, как вести себя с должниками.

Правила касались как коллекторских контор, так и финансовых организаций, которые держали у себя подразделения по взысканию задолженностей.

Разделили и коллекторов - на законных и подпольных. С последними борется полиция. Законных контролируют приставы. По их данным, в стране больше трехсот коллекторских агентств, которым разрешено взыскивать долги.

По фирмам, которые выбивали долги, вынесены десятки решений, но они продолжают процветать

Запрещено давить на граждан и унижать их, выкладывать сведения о долге в открытый доступ и требовать с родственников деньги за должника. Но, как показала практика, страшилка в виде ответственности за нарушения оказалась не такой уж и серьезной. Жажда выбить быстрее деньги и получить причитающийся за это вполне приличный процент оказалась сильнее наказания небольшим штрафом, и то в случае, если должник пожалуется.

В комментариях к законопроекту так и сказано: карающие меры из-за своей незначительности по сравнению с возможным заработком никого не отпугивают.

Судебная статистика по жалобам только подтверждает справедливость такого утверждения. По отдельным микрофинансовым организациям, которые выбивали незаконно долги с граждан, за несколько лет вынесены десятки решений, но они продолжают процветать.

А число жалоб на незаконные действия коллекторов растет в геометрической прогрессии. Та же Служба судебных приставов говорит о штрафах на суммы больше ста миллионов рублей только по рассмотренным судами дел на коллекторов.

Причем ситуация с "серыми" коллекторами, которые действуют вообще без разрешения, еще хуже. Там жалоб в разы больше, и, соответственно, никакой ответственности.

Законопроект в этом плане уравнивает законных и незаконных коллекторов. В документе предусмотрено усиление административной ответственности для не включенных в реестр. Это микрофинансовые организации и банки.

Законопроект уравнивает законных и незаконных коллекторов. Ответственность их усилят

Предложено изложить статью 14.57 Кодекса об Административных Правонарушениях так. Должностные лица коллекторских агентств, включенных в госреестр, могут быть оштрафованы в размере от 20 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалифицированы на срок от шести месяцев до одного года.

При этом на сами юрлица может быть наложен штраф от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

За незаконное взимание долгов коллектором, не включенным в госреестр, для граждан сумма административного штрафа составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 100 тысяч до одного миллиона рублей или дисквалифицированы на срок от шести месяцев до одного года, а с юридических лиц по тем же основаниям приставы могут удержать от двухсот тысяч до двух миллионов руб­лей.

Принятие законопроекта, уверены в правительстве, позволит усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий при взыскании просроченной задолженности. Кроме того, предлагаемые документом изменения снизят нагрузку на судебные органы.

Контекст

Уровень долговой нагрузки граждан (соотношение платежей по всем кредитам и располагаемых доходов) к апрелю этого года достиг рекордно высокой отметки за всю историю наблюдений - 10,9%. Об этом ранее писал Банк России в обзоре финансовой стабильности (выходит два раза в год).

Во время кризиса 2014 года этот же показатель составлял 10,2%. В этом году долговая нагрузка граждан, как подчеркивают в Банке России, росла прежде всего из-за необеспеченного кредитования. Именно оно создавало потенциальные риски для ухудшения качества кредитного портфеля. Так, уровень долговой нагрузки по беззалоговым кредитам ко II кварталу составил 9,2%, как и в кризисном 2014-м году.

И этот показатель, и уровень общей долговой нагрузки граждан растут с 2017 года. В целом ЦБ пока не драматизирует ситуацию. "Уровень долговой нагрузки почти достиг 11%, но качество кредитов нормальное", - говорила в июне глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В этом году в повышение долговой нагрузки на граждан вмешалась также пандемия и связанные с ней ограничения. Коэффициент выхода на первую просрочку по необеспеченным кредитам у большинства банков вырос в 1,3-1,5 раза в первой половине апреля по сравнению с мартом 2020 года. Банк России связывает это со снижением доходов граждан и ограничительными мерами, из-за которых заемщики не могли посещать отделения банков.

Накануне Банк России сообщил, что с конца марта к середине августа банки реструктурировали физлицам кредиты на 715 млрд рублей. За это время в банки поступило 2,57 млн обращений за реструктуризацией кредитов, около 1,5 млн было удовлетворено. В последние недели поток новых заявок сильно сократился.

До 30 сентября банки обязаны предоставлять заемщикам кредитные каникулы до полугода, если заемщик докажет, что его доходы из-за пандемии упали на треть. После 30 сентября Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям продолжать реструктурировать кредиты гражданам, пострадавшим из-за пандемии, в рамках собственных программ.

Подготовил Роман Маркелов