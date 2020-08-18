Трамп пообещал помиловать "очень важного человека"

Президент США Дональд Трамп во вторник, 18 августа, выпустит указ о помиловании важного человека. Об этом сообщил сам американский лидер, не уточнив, о ком именно идет речь.

По словам Трампа, это "очень, очень важная фигура", пишет РИА Новости. При этом хозяин Белого дома сразу заявил, что это будет не экс-сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден и не бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн.

Ранее Трамп допустил возможность помилования Сноудена, пообещав внимательно изучить его ситуацию. Напомним, в 2013 году Сноуден рассказал всему миру, как спецслужбы следят за американцами, после чего вылетел в Гонконг, а уже оттуда - в Москву, где получил вид на жительство. В Белом доме Сноудена считают предателем, нанесшим серьезный ущерб интересам национальной безопасности.