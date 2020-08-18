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18 августа 2020 г.

Указ губернатора Тульской области от 17 августа 2020 года № 94 "О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением . новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения и дополнения:

1) в подпункте 1.1 пункта 1 указа:

текст "17 августа" заменить текстом "31 августа";

текст ", батутных центров, квест-комнат" исключить;

2) подпункт 1.5 пункта 1 указа дополнить абзацем 2 следующего содержания:

"официальных мероприятий, связанных с празднованием Дня Государственного флага Российской Федерации;";

3) в пункте 5 указа:

по дпункт 7 после слова "концертов" дополнить текстом "и выставок";

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) с 20 августа 2020 года деятельность батутных центров и квест-комнат.".

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением абзаца 3 подпункта 1 пункта 1 настоящего указа, вступающего в силу с 20 августа 2020 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин



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