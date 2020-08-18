У главы Минэнерго Александра Новака выявлен коронавирус

Глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом, в результате чего вынужден был прервать поездку на Дальний Восток и вернуться в Москву. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС