У главы Минэнерго Александра Новака выявлен коронавирус

Глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом, в результате чего вынужден был прервать поездку на Дальний Восток и вернуться в Москву. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Официальный представитель Минэнерго Ольга Голант уточнила, что тест Александра Новака на COVID-19 в ходе рабочей поездки на Дальний Восток показал положительный результат.
Заболевание протекает бессимптомно и Александр Валентинович чувствует себя хорошо. "Глава Минэнерго продолжит работать в удаленном режиме.
В частности, 19 августа в режиме видео конференции он примет участие в 21-ом заседании Совместного Министерского мониторингового комитета ОПЕК+, сказала она.