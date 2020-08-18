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18.08.2020 18:02
Рубрика: В мире

Украина не пустила юного певца на детское "Евровидение" из-за советской песни

Текст: Александр Гусаров

Дикий случай, связанный с очередным проявлением украинского национализма, произошел в Киеве. Как сообщает издание strana.ua, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в участии в отборе на детское "Евровидение" 12-летнему талантливому певцу Максиму Ткачуку.

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Формальной причиной для этого, по словам главы НОТУ Зураба Аласания, якобы стало его участие в песенном конкурсе Stars of the Albion, одним из организаторов которого является орган исполнительной власти РФ.

Впрочем, по данным СМИ, истинная причина отказа заключается в "неправильном" с точки зрения нынешнего руководства НОТУ репертуаре юного дарования (к слову, сироты). Дело в том, что Максим прекрасно исполняет советскую военную песню "Смуглянка" из культового фильма "В бой идут одни "старики". Несмотря на то, что в этой же киноленте присутствовали и национальные украинские песни, а главную роль исполнил народный артист Украинской ССР Леонид Быков, у националистов в Киеве такая "непатриотичная" композиция вызывает резкое отторжение.

Так, несмотря на огромную поддержку Максима Ткачука со стороны большого количества граждан страны и набора необходимых для участи в отборе 12 тысяч лайков, ранее юного певца затравили радикалы из Волынской области.

В мире экс-СССР Украина

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