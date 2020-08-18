В четвертом штате США число жертв COVID-19 превысило 10 тысяч

Техас стал четвертым американским штатом, где число умерших из-за коронавирусной инфекции превысило 10 тысяч. Об этом свидетельствуют данные департамента здравоохранения.

Техас является вторым по величине и численности населения штатом США. В последние недели здесь фиксировалось рекордное число случаев заражения коронавирусом, пишет РИА Новости. Согласно официальной статистике, в Техасе скончались 10 034 человека. Всего же здесь зафиксировано почти 543 тысячи случаев COVID-19.

Ранее отметку в 10 тысяч смертей от коронавируса перешагнули американские штаты Нью-Йорк (32,8 тысячи летальных исходов), Нью-Джерси (15,9 тысячи) и Калифорния (11,2 тысячи). К этому показателю приближается и Флорида, где скончались уже 9,5 тысячи граждан.

США по-прежнему лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, за время пандемии в стране заболели COVID-19 свыше 5,4 миллиона человек, скончались более 170 тысяч.