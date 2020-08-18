В ЕС фиксируются признаки второй волны COVID-19

Ранее аналогичные меры ввела Италия, также приостановившая работу всех развлекательных ночных заведений.
Между тем, власти Греции фиксируют резкий рост числа случаев COVID-19 после открытия границ страны для туристов из ряда стран. В понедельник изданию Kathimerini стало известно о новом циркуляре министерства внутренних дел страны, в котором прописана обязанность греческих госслужащих, а также посетителей госучреждений использовать маски.
На этом фоне ВОЗ продолжает бить тревогу по поводу роста заболеваемости коронавирусом в мире. По данным ведущей международной организации в сфере здравоохранения, только в Европе за последние дни зафиксированы около 30 тысяч новых случаев СOVID-19.
Напомним, что 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле.