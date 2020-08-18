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18.08.2020 09:59
Рубрика: В мире

В ЕС фиксируются признаки второй волны COVID-19

Текст: Александр Гусаров
Признаки второй волны эпидемии коронавируса все четче проявляются в Европейском Союзе. Как сообщает Euronews, начиная со среды власти Мальты распорядились закрыть все дискотеки, бары и ночные клубы в стране. Рестораны островного государства продолжат работать, хотя и с ограничением - за одним столом могут собираться не более 15 человек. "Все меры основаны на принципе социальной дистанции. Мы считаем, что они должны быть усилены в нескольких направлениях", заявили в министерстве здравоохранения Мальты.

Ранее аналогичные меры ввела Италия, также приостановившая работу всех развлекательных ночных заведений.

Фото: AP Photo/Michel Euler
Европа ужесточает ограничительные меры

Между тем, власти Греции фиксируют резкий рост числа случаев COVID-19 после открытия границ страны для туристов из ряда стран. В понедельник изданию Kathimerini стало известно о новом циркуляре министерства внутренних дел страны, в котором прописана обязанность греческих госслужащих, а также посетителей госучреждений использовать маски.

На этом фоне ВОЗ продолжает бить тревогу по поводу роста заболеваемости коронавирусом в мире. По данным ведущей международной организации в сфере здравоохранения, только в Европе за последние дни зафиксированы около 30 тысяч новых случаев СOVID-19.

Напомним, что 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле.

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