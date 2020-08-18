В Гомеле и Могилеве прошли митинги за Лукашенко

В белорусских областных центрах - городах Гомеле и Могилеве - во вторник прошли митинги в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. Белорусские СМИ распространили фотографии с митингов, участники которых держали национальные флаги и скандировали лозунг в поддержку вновь избранного президента Республики Беларусь - "Мы за БАЦЬКУ"​​​. Митинги прошли под девизом "Не дадим развалить страну".

Акции прошли на центральных площадях городов, носящих имя Ленина. В Могилеве тысячи местных жителей собрались, чтобы выразить поддержку миру, безопасности и спокойствию в Беларуси. Как сообщает БЕЛТА, В Гомеле участники акции растянули на площади огромное полотнище красно-зеленого цвета под цвет национального флага и скандировали "ура".

Людмила Шимбалева, директор могилевской картиной галереи имени Ващенко, обратилась от имени Белорусского союза женщин Гомельской области ко всем женщинам и девушкам региона, сообщает государственное издание "Гомельская правда". "Здесь мы родились, росли, получили образование, воспитываем наших детей. Ни в одной стране мира нет такой поддержки для многодетных матерей, - сказала директор галереи. - Давайте достойно подготовим детей ко Дню знаний, отправим студентов на обучение. Помните, это наш дом. Это наша страна. Не отдадим ее".

Дмитрий Черняков, генеральный директор Гомельского химического завода, сообщил, что во вторник предприятие остановилось на плановую проверку, а различные телеграм-каналы написали, что оно окончательно прекратило работу. "Но я заявляю: завод работал, работает и будет работать. Мы изготавливаем удобрения, благодаря им на нашей земле растет богатый урожай. Это все ради нашей страны!", - заключил производственник.