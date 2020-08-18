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18.08.2020 23:35
Рубрика: В мире

В Гродно после митингов создали совет общественного согласия

Гродненский горисполком опубликовал обращение к жителям города, сообщив о выполнении требований участников массовых акций протеста, прошедших в городе в последние дни.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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В частности, речь идет о создании Совета общественного согласия г. Гродно из представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти. В городе расширено число мест для проведения массовых мероприятий. Горисполком пообещал "при поступлении уведомлений о проведении массовых мероприятий" обеспечивать их участникам "медицинское, техническое и информационное сопровождение".

Гродненский облсовет депутатов, в свою очередь, подготовил ходатайство в органы прокуратуры и суд по объективному рассмотрению дел, связанным с действиями правоохранительных органов. Руководство УВД Гродненского облисполкома уже принесло публичные извинения гражданам.

Горисполком и горсовет приняли также меры "по недопущению применения административного ресурса" в отношении тех работников местных предприятий, которые приняли участие в забастовке. Наконец, всем заинтересованным сторонам предоставят возможность выступления в эфире телеканала "Гродно Плюс".

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Все возникающие вопросы по достижению мира и спокойствия в городе Гродно Гродненский исполнительный комитет и Гродненский городской Совет депутатов готовы обсуждать в рамках Совета общественного согласия г. Гродно", - цитирует "Интерфакс" официальное совместное заявление Гродненских городских исполнительного комитета и Совета депутатов.

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