В июле у россиян стало резко больше "свободных денег"

"За месяц объем "свободных денег" вырос на 13,7%, а за год - на 7,2%. Фактор отложенного спроса уже сходит на нет, и россияне в июле стали активнее экономить, что и привело к росту индекса", - отмечают авторы исследования.

Среди причин резкого роста индекса, помимо активной экономии, аналитики "Ромира" отмечают желание граждан нарастить свои сбережения, сократившиеся за время пандемии.

"Значение индекса "свободных денег" в июле стало максимальным для данного периода за последние годы", - подчеркивают авторы исследования.

Согласно расчетам "Ромира", в июле объем "свободных денег" в среднестатистическом российском домохозяйстве составил 28,3 тысячи руб. Такое количество денег, по подсчетам исследовательского холдинга, "усредненная" российская семья имела в своем распоряжении после покупки товаров повседневного спроса, в том числе и продуктов питания, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и связи и других обязательных расходов. "И именно эти средства могли быть потрачены на выплату кредитов, покупку товаров длительного пользования, крупные покупки, образование, медицину, развлечения, отдых или отложены в виде сбережений", - уточняют авторы исследования.

Они также отмечают, что рост количества "свободных денег" или сбережений граждан, отмечается во всех типах городов. "Так, в городах-миллионниках индекс вырос на 12,4% и составил 35,4 тысячи рублей. Схожий рост фиксируется и в городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек: "свободные деньги" выросли на 12,5% и достигли уровня в 32,5 тысяч рублей на одно домохозяйство", - говорится в исследовании. Причем, указывают авторы, в небольших городах (население от 100 до 500 тысяч) рост оказался даже более существенным - 17,2%, а значение индекса в рублях составило 18,4 тысяч.

Индекс "свободных денег" (ИСД) - показатель, демонстрирующий динамику возможности домохозяйств потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей. Он рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяют на основе собственных расчетов Ромир и Росстата. А затраты на необходимые товары и услуги рассчитываются на основе данных панельного исследования Romir Scan Panel.