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18.08.2020 18:04
Рубрика: Экономика

В июле у россиян стало резко больше "свободных денег"

Текст: Светлана Ментюкова
Объем "свободных денег" в российских семьях в июле продемонстрировал резкий рост, увеличившись сразу на 13,7% по сравнению с июнем - до 28,3 тысяч рублей. Соответствующий индекс представила исследовательский холдинг "Ромир".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"За месяц объем "свободных денег" вырос на 13,7%, а за год - на 7,2%. Фактор отложенного спроса уже сходит на нет, и россияне в июле стали активнее экономить, что и привело к росту индекса", - отмечают авторы исследования.

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

Среди причин резкого роста индекса, помимо активной экономии, аналитики "Ромира" отмечают желание граждан нарастить свои сбережения, сократившиеся за время пандемии.

"Значение индекса "свободных денег" в июле стало максимальным для данного периода за последние годы", - подчеркивают авторы исследования.

Согласно расчетам "Ромира", в июле объем "свободных денег" в среднестатистическом российском домохозяйстве составил 28,3 тысячи руб. Такое количество денег, по подсчетам исследовательского холдинга, "усредненная" российская семья имела в своем распоряжении после покупки товаров повседневного спроса, в том числе и продуктов питания, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и связи и других обязательных расходов. "И именно эти средства могли быть потрачены на выплату кредитов, покупку товаров длительного пользования, крупные покупки, образование, медицину, развлечения, отдых или отложены в виде сбережений", - уточняют авторы исследования.

Фото: iStock
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Они также отмечают, что рост количества "свободных денег" или сбережений граждан, отмечается во всех типах городов. "Так, в городах-миллионниках индекс вырос на 12,4% и составил 35,4 тысячи рублей. Схожий рост фиксируется и в городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек: "свободные деньги" выросли на 12,5% и достигли уровня в 32,5 тысяч рублей на одно домохозяйство", - говорится в исследовании. Причем, указывают авторы, в небольших городах (население от 100 до 500 тысяч) рост оказался даже более существенным - 17,2%, а значение индекса в рублях составило 18,4 тысяч.

Индекс "свободных денег" (ИСД) - показатель, демонстрирующий динамику возможности домохозяйств потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей. Он рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяют на основе собственных расчетов Ромир и Росстата. А затраты на необходимые товары и услуги рассчитываются на основе данных панельного исследования Romir Scan Panel.

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