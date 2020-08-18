В Калифорнии подтвержден первый с 2015 года случай заболевания чумой

Впервые за последние пять лет в Калифорнии зарегистрирован случай заражения чумой. Заболел житель округа Эльдорадо, сообщает канал KTLA со ссылкой на департамент здравоохранения штата.

"Предположительно заражение произошло после укуса блохи. В этом районе с 2016 по 2019 год были обнаружены 20 грызунов - носителей бацилл чумы", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

По данным Министерства здравоохранения Калифорнии, болезнь распространена по всему штату, за исключением юго-восточного пустынного региона и долины Сан-Хоакин. Последний раз чуму в Калифорнии регистрировали в 2015 году. Тогда заразились два жителя округа Лос-Анджелес. Оба пациента выздоровели. В июле этого года случай заражения бубонной чумой был зарегистрирован также в штате Колорадо.