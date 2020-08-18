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18.08.2020 15:53
Рубрика: В мире

В Мали совершена попытка военного переворота

Текст: Максим Макарычев
Во вторник утром на большой военной базе в Кати, расположенном примерно в 15 километрах от столицы Мали Бамако, раздались выстрелы. Посольство Норвегии в Мали час спустя распространило сообщение о "мятеже в вооруженных силах". Информация о захвате в заложники министра обороны Мали и спикера местного парламента пока не подтверждается официально. Кати - город, расположенный на окраине столицы недалеко от президентского дворца Кулуба.
Фото: LUCAS BARIOULET / AFP Фото: LUCAS BARIOULET / AFP
Фото: LUCAS BARIOULET / AFP

О том, что генеральный штаб вооруженных сил Мали находится под контролем предполагаемых мятежников, сообщает местный портал Bamada. Об этом также сообщают источники РИА Новости. По словам свидетелей, опрошенных AFP, малийские солдаты стреляли в воздух по неизвестной причине. "Их было много, и они очень нервничали", - сказал врач больницы в Кати, куда доставили нескольких раненых с места события. Министерство обороны Мали отказывается говорить о "мятеже", которым охарактеризовали беспорядки иностранные наблюдатели. Как рассказал очевидец событий в эфире Radio France International, добраться до столицы Мали от Кати невозможно. По словам другого свидетеля, рынки в Кати закрыты, и население находится в панике. Западные посольства, в частности Франции и Норвегии, советуют своим гражданам оставаться дома "из-за возможных беспорядков в городе Бамако". Причины этой вспышки военного гнева пока не ясны. "Мы внимательно следим за ситуацией. Военное начальство вступило в контакт с войсками, мы сделаем официальное заявление в течение дня", - заявил источник Le Monde в малийском минобороны, также отказавшийся говорить о "мятеже".

Фото: iStock
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Мали с июня этого года сталкивается с серьезным социально-политическим кризисом. В понедельник оппозиция объявила о новых демонстрациях с требованием ухода президента Ибрагима Бубакара Кейты, кульминацией которых на сегодняшний день стали массовые акции в центре Бамако в пятницу и субботу. Нынешний кризис начался с того, что Конституционный суд признал недействительными результаты с тридцати одного избирательного участка по выборам в парламент страны в марте, вынеся решение в пользу правящей партии. В результате пропрезидентские силы получили еще 10 мест в парламенте и мажоритарное большинство в нем. Противники Кейты обвиняют правительство в кумовстве, указывая на большое влияние в Мали его сына Карима Кейта, который в июле ушел с влиятельного поста председателя парламентского комитета по обороне и безопасности. Правительство отрицает эти обвинения. Экономика Мали, зависящая от золота и хлопка, сильно пострадала от действий повстанцев на севере и COVID-19. В июне бастующие учителя присоединились к акции протеста, требуя повышения зарплаты.

Движение "5-ти Жуинов" - Объединение патриотических сил Мали (M5-RFP), которое с июня ведет самую серьезную борьбу за власть после переворота 2012 года, как отмечают иностранные наблюдатели, представляет собой разношерстную коалицию религиозных лидеров, политических оппонентов. В нем также представлены члены гражданского общества и профсоюзные деятели. В минувший четверг лидеры движения отказались от встречи с президентом Кейтой, предложенной посредником от ряда западноафриканских государств, бывшим президентом Нигерии Гудлаком Джонатаном, поставив, в частности, предварительным условием прекращение "репрессий" против его активистов. В выходные 10 июля демонстрация, организованная Движением 5 июня, переросла в трехдневные беспорядки. Оппозиция назвала цифры в 23 погибших и более 150 раненых. Премьер-министр Бубу Сиссе сообщил об 11 убитых, а ООН - о 14 погибших протестующих.

Кризис в Мали, государстве, имеющем выгодное географическое значение для транспортных путей в Африке, имеет и внешние корни, связанные с деятельностью джихадистов. Как отмечает Reuters, отряды боевиков, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" (группировки запрещены в РФ - прим. ред.), в последнее время регулярно использовали Мали в качестве стартовой площадки для атак в соседних странах, включая Нигер и Буркина-Фасо. Международные силы также стремятся положить конец кризису в Мали, опасаясь, что он может подорвать многомиллиардные усилия, предпринятые Францией по сдерживанию боевиков. Европейские лидеры также обеспокоены тем, что продолжительная нестабильность в Мали может привести к перемещению на север Африки большого количества беженцев, что спровоцирует новую волну миграции к их берегам.

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